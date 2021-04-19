UEFA'dan flaş Şampiyonlar Ligi kararı! Oy birliğiyle kabul etti.
UEFA Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren başlayacak olan 36 takımlı Şampiyonlar Ligi'ni oy birliğiyle kabul etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliğine gidildi.
Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasının ardından UEFA'nın nasıl bir aksiyon alacağı merakla beklenirken flaş bir hamle geldi.
Artık 36 takım yarışacak
UEFA Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren başlayacak olan 36 takımlı Şampiyonlar Ligi'ni oy birliğiyle kabul etti.
Oy verenler arasında Paris Saint-Germain başkanı Nasser al-Khelaifi'nin de yer aldığı ifade edildi.