UEFA'dan Antoine Griezmann'a kötü haber
UEFA, Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann'a 2 maç ceza verdi. Takımının Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı oynadığı maçta kırmızı kart gören futbolcu, Atletico Madrid'in Milan ile oynayacağı mücadelede forma şansı bulamayacak.
UEFA, Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelelerinde Atletico Madrid ile Liverpool'un karşı karşıya geldiği mücadelede Roberto Firmino'ya yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart ile oyun dışı kalan Antoine Griezmann'ın cezasını açıkladı.
UEFA tarafından 2 maç ceza alan Antoine Griezmann, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Griezmann kırmızı kart görmesinin ardından 2 maçlık cezasının ilkini, Atletico Madrid'in tekrardan Liverpool ile karşılaştığı 4. hafta mücadelesinde çekmişti.
1 ay sonra gelen karar
19 Ekim tarihinde oynanan mücadelede kırmızı kart gören Griezmann'ın cezasını yeni açıklayan UEFA'ya, Atletico Madrid taraftarları tepki gösterdi.