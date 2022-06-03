UEFA Uluslar Ligi ilk hafta maç sonuçları ne oldu? Uluslar A, B, C ve D Ligi sonuçları

1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e Ankaragücü ile Ümraniyespor'un ardından yükselen 3. ve son takım olurken, futbolseverlerin bir diğer merak ettiği maçlar ise UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan ilk hafta maç sonuçları oldu.

UEFA Uluslar Ligi ilk hafta maç sonuçları ne oldu?

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta 10 karşılaşmayla sürdü. UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B, C ve D liglerinde 10 maç oynandı. Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği A ligi 2. grup maçında İspanya, Portekiz'i konuk etti.

Karşılaşma, İspanya'dan Morata'nın 25 ve Portekiz'den Horta'nın 82. dakikada attığı gollerle 1-1 tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

2. Grup: İspanya-Portekiz: 1-1

Çekya-İsviçre: 2-1

B Ligi

2. Grup: İsrail-İzlanda: 2-2

4. Grup: Slovenya-İsveç: 0-2

Sırbistan-Norveç: 0-1

C Ligi

2. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi-Kosova: 0-2

Kuzey İrlanda-Yunanistan: 0-1

4. Grup: Gürcistan-Cebelitarık: 4-0

Bulgaristan-Kuzey Makedonya: 1-1

D Ligi

2. Grup: Estonya-San Marino: 2-0