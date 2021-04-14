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Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve PSG yarı finale yükseldi
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve PSG yarı finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih'e 1-0 mağlup olan PSG ve Porto'ya 1-0 yenilen Chelsea, ikili averajlarda kurdukları üstünlük sayesinde yarı finale yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 09:30:00 -
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve PSG yarı finale yükseldi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu, iki karşılaşmayla başladı.

Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı, deplasmanda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i, Parc des Princes Stadyumu'nda konuk etti.

Bayvera ekibi, 40. dakikada Maxim Choupo-Moting'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazansa da, deplasmanda attığı gol sayısı fazla olan PSG, bir üst tura yükselen takım oldu.

Paris ekibi yarı finalde Manchester City-Borussia Dortmund eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

İki takım geçtiğimiz yılın Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmış, Bayern Münih rakibini 1-0 mağlup ederek kupayı kazanan takım olmuştu.

Chelsea de yarı finalde

Gecenin diğer maçında İngiltere temsilcisi Chelsea, koronavirüs seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda Portekiz ekibi Porto'yu ağırladı.

Uzatma dakikalarında Mehdi Taremi'nin golüyle Porto karşılaşmayı 1-0 galip bitirirken, ilk müsabakayı 2-0 kazanan Chelsea, adını yarı finale yazdırdı.

Londra ekibi yarı finalde Real Madrid-Liverpool eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Final İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda

Yarı final eşleşmelerinin ilk maçları 27-28 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 4-5 Mayıs'ta oynanacak.

29 Mayıs'taki final karşılaşması ise İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

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