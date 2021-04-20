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Spor UEFA İcra Kurulu Üyesi Möller: Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımlar UEFA turnuvalarından atılacak
Spor

UEFA İcra Kurulu Üyesi Möller: Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımlar UEFA turnuvalarından atılacak

UEFA İcra Kurulu Üyesi ve Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı Jesper Möller, UEFA'nın gerçekleştireceği toplantıda, "Avrupa Süper Ligi" adlı oluşuma dahil olan 12 kulübün turnuvalardan men edilmesi kararının alınmasını beklediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 09:24:00 -
UEFA İcra Kurulu Üyesi Möller: Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımlar UEFA turnuvalarından atılacak

UEFA İcra Kurulu Üyesi ve Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı Jesper Möller, Danimarka ulusal televizyon kanalı DR'ye yaptığı açıklamada, "UEFA İcra Kurulu olarak cuma günü olağanüstü bir toplantı yapacağız. Gerçekleştirilecek toplantıda 12 kulübün (UEFA turnuvalarından) atılmasını bekliyorum." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalistleri Real Madrid, Manchester City ve Chelsea'nin de "Avrupa Süper Ligi" projesinde yer almasının Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları etkileyip etkilemeyeceğini değerlendiren Möller, "Cuma günü kulüplerin men edilmesini bekliyorum, Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçların oynanıp oynanmayacağını zaman gösterecek." diye konuştu.

Süper Lig projesini de değerlendiren Möller, oluşuma dahil olan kulüpleri eleştirerek, "Taraftarlarımıza ve futbolseverlere karşı bu tür bir hakları olduğunu düşünmüyorum." yorumunu yaptı.

"Avrupa Süper Ligi"

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir girişim başlattıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, Avrupa Kulüpler Birliği, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, bildiri yayımlayarak önde gelen kulüplerin ayrı lig kurma fikrine karşı çıkmıştı.

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