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Yerel Uçuruma düşen adamı ekipler kurtardı
Yerel

Uçuruma düşen adamı ekipler kurtardı

Tunceli'de uçuruma düşerek yaralanan kişiyi, AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 07:59:00 - 2021-06-14 08:02:17
Uçuruma düşen adamı ekipler kurtardı

Alınan bilgiye göre, Aydın Atlı (29) Tunceli'deki Ali Baba Mahallesi'ndeki dağlık alanda dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre uçuruma düştü.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılan Atlı, Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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