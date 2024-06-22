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Spor Ücreti el yakıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon forma fiyatı
Spor

Ücreti el yakıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon forma fiyatı

Yeniakit Publisher
2024-06-22 15:17:51 - 2024-06-22 15:17:51
Ücreti el yakıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon forma fiyatı

Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı. 2024-2025 sezonu formaları 2999 liradan satışa sunuldu.

Fenerbahçe'nin 2024/25 sezonunda giyeceği yeni formalar forma üreticisinin sitesinde satışa sunuldu.

Açıklamada, formaların günlük hayata da rahatlıkla uyum sağlayabilecek şekilde tasarlandığı ve AEROREADY teknolojisinin kullanıldığı aktarıldı.

2999 liradan satışa sunuldu

Yetişkin formaları 2999 TL, genç formaları ise 2749 TL'den satışa çıkarıldığı ifade edildi.

Merakla beklenen Çubuklu forma, taraftar tarafından fazla beğenilmezken, fiyat ise yüksek bulundu.

Sarı-lacivertli takımın kısa süre içerisinde lansman yaparak formaları tanıtması bekleniyor.
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