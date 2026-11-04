Beşiktaş'ta gözler Celtic maçına çevrildi! İskoçya kamp kadrosu açıklandı
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Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, yarın akşam İskoçya Ligi takımlarından Celtic'le karşılaşacak. Siyah-beyazlılar kamp kadrosunu açıkladı. Merakla beklenen Orkun Kökçü'nün kadroda yer alması taraftarları mutlu etti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek İskoçya ekibi Celtic hazırlıklarını tamamladı.
Celtic Lennoxtown Antrenman Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, saha içinde yapılan kısa bir toplantıyla başladı.
15 dakikası basına açık olan idmanda Celticli oyuncular ısınma çalışmaları yaparken, kaleciler ayrı antrenman yaptı.
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Alex Oxlade-Chamberlain'in de yer aldığı idmana tüm oyuncuların katıldığı belirtildi.
ORKUN KÖKÇÜ KADRODA YER ALDI
Beşiktaş'a kaptanı Orkun Kökçü'den iyi haber geldi. Sakatlığı nedeniyle son 4 maçta formasında ayrı olan Orkun Kökçü, Celtic maçının kafilesinde yer aldı. Milli futbolcu, sakatlığından dolayı Avrupa Ligi'ndeki Crystal Palace, Süper Lig'deki Trabzonspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarını kaçırmıştı.
Siyah-beyazlıların kadrosu şöyle:
“Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakıllı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy”