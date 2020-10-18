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Spor UCI MTB Cup Maraton Serisi bisiklet yarışları Sakarya'da gerçekleştirildi
Spor

UCI MTB Cup Maraton Serisi bisiklet yarışları Sakarya'da gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-18 17:16:07 -
UCI MTB Cup Maraton Serisi bisiklet yarışları Sakarya'da gerçekleştirildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları düzenlendi.

Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen UCI Dağ Bisikleti Maratonu Dünya Şampiyonası parkur testi niteliğindeki yarışlara, 2019 yılı dünya şampiyonu Kolombiyalı Hector Leonardo Paez'in de yer aldığı 12 ülkeden 44 sporcu katıldı.

İlk etapta 110 kilometre olarak belirlenen ancak hava muhalefeti nedeniyle 30 kilometre kısaltılan parkurda mücadele eden sporcular, yağmurun etkisiyle çamura dönen toprak yollarda zorlu anlar yaşadı.

Erkek ve kadınlar kategorilerinde yapılan, yaklaşık 4 saat süren yarışlarda ilk 3'e giren sporcular şu şekilde:

Kadınlar: 1. Katazina Sosna (Litvanya), 2. Semra Yetiş (Türkiye), 3. Rafiye Başat (Türkiye)

Erkekler: 1. Peeter Pruus (Estonya), 2. Onur Balkan (Türkiye), 3. Shakir Adilov (Kazakistan)

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