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Yerel Üç tekerlekli motosikletin sürücüsü öldü
Yerel

Üç tekerlekli motosikletin sürücüsü öldü

Kayseri'de otomobille çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 13:30:00 -
Üç tekerlekli motosikletin sürücüsü öldü

E.Y. yönetimindeki 46 VB 014 plakalı otomobil ile S.K'nin kullandığı atık kağıt yüklü üç tekerlekli motosiklet, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü S.K, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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