  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zelenskiy İstanbul'da: Erdoğan ile görüşecek Şamil Tayyar’dan soruşturmayı sulandıranlara tepki: Fonzadeler ile fonzedeler iyi ayırt edilmeli! Sağduyulu Azerbaycanlı gazeteciden flaş paylaşım! Sinirlioğlu’nun aksine oy verenler, bizden değildir! Filistinli vekil Tibi, Eisenkot’a seslendi: Netanyahu’yu devirmek için desteğe hazırız Kassam komutanı ile yaptığı duygulandıran diyalog: Şehit Sinvar’ın bu görüntüleri ilk kez yayınlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli sağlık ekipmanlarını hem kullanıyor hem onlarca ülkeye ihraç ediyoruz Fon soruşturmasında sıcak gelişme: 2 kişinin malvarlıklarına tebdir Gazeteci Ferhat Murat’tan Yeni Parti’ye zor soru: “Yüzünüz hiç kızarmıyor mu?” Tekirdağ da arpalığa dönmüş Özgür Özel arsızdan, hırsızdan kopamıyor
Gündem Üç bakanlıkta atama ve görevden alma kararları yayımlandı
Gündem

Üç bakanlıkta atama ve görevden alma kararları yayımlandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Üç bakanlıkta atama ve görevden alma kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıklarında atamalar yapıldı. İki genel müdür yardımcısı görevden alındı.

Bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarını kapsayan kararlar doğrultusunda genel müdür yardımcılıkları ile il müdürlüklerine yeni isimler getirildi.

Bakanlığın Kırşehir İl Müdürlüğüne Karabük İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Sakarya İl Müdürlüğüne Bolu İl Müdürü Cemal Keskin, Bolu İl Müdürlüğüne ise Bartın İl Müdürü Yavuz Korkmaz getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep Öçgüder, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına ise Cihan Kıvanç atandı.

Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mahmud Ötegen görevden alınırken, yerine Mahmut Güneş Öztürk getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ildeki 5 taşınmaz satılacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ildeki 5 taşınmaz satılacak

Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ildeki 5 taşınmaz satılacak

Resmi Gazete’de yayımlandı! Sağlıkta 31 bin 54 kişilik dev istihdam
Resmi Gazete’de yayımlandı! Sağlıkta 31 bin 54 kişilik dev istihdam

Gündem

Resmi Gazete’de yayımlandı! Sağlıkta 31 bin 54 kişilik dev istihdam

Resmi Gazete’de yayımlandı! EPDK'nin yeni düzenlemeleri yürürlüğe girdi
Resmi Gazete’de yayımlandı! EPDK'nin yeni düzenlemeleri yürürlüğe girdi

Ekonomi

Resmi Gazete’de yayımlandı! EPDK'nin yeni düzenlemeleri yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı: TİGEM 2 bin 110 reforme küçükbaş satacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: TİGEM 2 bin 110 reforme küçükbaş satacak

Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı: TİGEM 2 bin 110 reforme küçükbaş satacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23