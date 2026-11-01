Üç bakanlıkta atama ve görevden alma kararları yayımlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıklarında atamalar yapıldı. İki genel müdür yardımcısı görevden alındı.
Bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarını kapsayan kararlar doğrultusunda genel müdür yardımcılıkları ile il müdürlüklerine yeni isimler getirildi.
Bakanlığın Kırşehir İl Müdürlüğüne Karabük İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Sakarya İl Müdürlüğüne Bolu İl Müdürü Cemal Keskin, Bolu İl Müdürlüğüne ise Bartın İl Müdürü Yavuz Korkmaz getirildi.
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep Öçgüder, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına ise Cihan Kıvanç atandı.
Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mahmud Ötegen görevden alınırken, yerine Mahmut Güneş Öztürk getirildi.