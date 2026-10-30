Nevşin Mengü Yeni Parti'deki rezilliği sesi titreyerek anlattı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Nevşin Mengü, Ekrem İmamoğlu'nun gazlamasıyla Özgür Özel tarafından kurulan Yeni Parti'deki rezilliği sesi titreyerek anlattı.
Nevşin Mengü'nin Yeni Parti'deki mide bulandıran rezaletle ilgili ifadeleri şöyle:
Beşir Ömer Demir, eski koruması Sarıgül'ün, 2024 yılında sosyal medyaya bir video düşmüştü. "Sarıgül mü, değil mi?" tartışılmış. Ulusal Kriminoloji Merkezi mi neyse, oradan da Sarıgül bir "Sarıgül değil" diye bir sözde rapor almıştı.
Deniyor ki şimdi o rapor da sahte bir rapor. O raporu almak için para verilmiş. O Ulusal Kriminoloji Merkezi mi neyse, onun sahibi de tutuklandı.
Aynı merkez, Ulusal Kriminoloji Merkezi mi neyse, detaya bakın. Deniz Baykal'ın da hatırlayacaksınız, videosu çıkmıştı.
Türk siyasetini kökten değiştiren bir videoydu
İşte eski özel kalemi ve milletvekiliyle, Türk siyasetini kökten değiştiren bir videoydu o da. Sonra istifa etti Deniz Baykal, yerine Kemal Kılıçdaroğlu geldi falan.
Bak ne kadar kritik sürelerden geçmişiz. Deniz Baykal da o dönem o videodaki "Ben değilim, sahte" diye bir rapor almıştı
Ulusal Kriminoloji neydi? Kriminoloji merkezimi midir, nedir? Oradan işte aynı yerden, yani Sarıgül de aldı, aynı yerden almış Baykal da o raporu.
Gündem
Yılmaz Özdil’den Sarıgül için çarpıcı yorum… Rezaleti, skandal platformun ahlaksız dizileriyle özetledi
Siyaset
Nedim Şener, Özel ve Sarıgül’ü bir çuvala koyup gömdü! Mağdurlara değil de istismarcıya üzülmek nasıl bir ruh hali?