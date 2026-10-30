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Gündem Nevşin Mengü Yeni Parti'deki rezilliği sesi titreyerek anlattı
Gündem

Nevşin Mengü Yeni Parti'deki rezilliği sesi titreyerek anlattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Nevşin Mengü, Ekrem İmamoğlu'nun gazlamasıyla Özgür Özel tarafından kurulan Yeni Parti'deki rezilliği sesi titreyerek anlattı.

Nevşin Mengü'nin Yeni Parti'deki mide bulandıran rezaletle ilgili ifadeleri şöyle:

Beşir Ömer Demir, eski koruması Sarıgül'ün, 2024 yılında sosyal medyaya bir video düşmüştü. "Sarıgül mü, değil mi?" tartışılmış. Ulusal Kriminoloji Merkezi mi neyse, oradan da Sarıgül bir "Sarıgül değil" diye bir sözde rapor almıştı.

Deniyor ki şimdi o rapor da sahte bir rapor. O raporu almak için para verilmiş. O Ulusal Kriminoloji Merkezi mi neyse, onun sahibi de tutuklandı.

Aynı merkez, Ulusal Kriminoloji Merkezi mi neyse, detaya bakın. Deniz Baykal'ın da hatırlayacaksınız, videosu çıkmıştı.

 

Türk siyasetini kökten değiştiren bir videoydu 

 

İşte eski özel kalemi ve milletvekiliyle, Türk siyasetini kökten değiştiren bir videoydu o da. Sonra istifa etti Deniz Baykal, yerine Kemal Kılıçdaroğlu geldi falan.

Bak ne kadar kritik sürelerden geçmişiz. Deniz Baykal da o dönem o videodaki "Ben değilim, sahte" diye bir rapor almıştı

Ulusal Kriminoloji neydi? Kriminoloji merkezimi midir, nedir? Oradan işte aynı yerden, yani Sarıgül de aldı, aynı yerden almış Baykal da o raporu.

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Yorumlar

Abdullah

Girdi cikti 15 dakika ...diye hesap tutmayi muhalefet yapmayi kinusmayi severdin sen nevsin AL BAKALIM YAP HESAPLAMASINI KAC DAKIKA
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