Nevşin Mengü Yeni Parti'deki rezilliği sesi titreyerek anlattı

Nevşin Mengü'nin Yeni Parti'deki mide bulandıran rezaletle ilgili ifadeleri şöyle:



Beşir Ömer Demir, eski koruması Sarıgül'ün, 2024 yılında sosyal medyaya bir video düşmüştü. "Sarıgül mü, değil mi?" tartışılmış. Ulusal Kriminoloji Merkezi mi neyse, oradan da Sarıgül bir "Sarıgül değil" diye bir sözde rapor almıştı.

Deniyor ki şimdi o rapor da sahte bir rapor. O raporu almak için para verilmiş. O Ulusal Kriminoloji Merkezi mi neyse, onun sahibi de tutuklandı.

Aynı merkez, Ulusal Kriminoloji Merkezi mi neyse, detaya bakın. Deniz Baykal'ın da hatırlayacaksınız, videosu çıkmıştı.

Türk siyasetini kökten değiştiren bir videoydu

İşte eski özel kalemi ve milletvekiliyle, Türk siyasetini kökten değiştiren bir videoydu o da. Sonra istifa etti Deniz Baykal, yerine Kemal Kılıçdaroğlu geldi falan.

Bak ne kadar kritik sürelerden geçmişiz. Deniz Baykal da o dönem o videodaki "Ben değilim, sahte" diye bir rapor almıştı

Ulusal Kriminoloji neydi? Kriminoloji merkezimi midir, nedir? Oradan işte aynı yerden, yani Sarıgül de aldı, aynı yerden almış Baykal da o raporu.