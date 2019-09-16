TYP başvuruları bugün başladı

Yozgat’ta Toplum Yararına Program kapsamında temizlik işçisi ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda 500 temizlik işçisi ile 190 güvenlik görevlisi istihdam edilecek.

Yozgat Valisi Kadir Çakır,Konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında; TYP kapsamında 690 kişinin işe alınacağını söyledi.

Vali Çakır, 500 temizlik işçisi ile 190 güvenlik görevlisinin okullarda istihdam edileceğini söyledi.

Alınacak işçilerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar istihdam edileceğini vurgulayan Vali Çakır, “9 ay süreli düzenlenecek Toplum Yararına Program kapsamında 500 kişilik temizlik ve 190 kişilik güvenlik için ödenek tahsis edilmiştir. TYP’de aranan şartlar da İşkur’a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Emekli ve malul aylığı olmamak, öğrenci olmamak” dedi.

TYP müracaatlarının beş gün süreceğini kaydeden Vali Çakır, “İstihdamında güçlük çekilen gruplar birinci listede, bunlar dışında kalanlar ikinci listede olacak.

Kadınlar, 35 yaş üstü erkekler, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadele malul sayılmayacak şekilde yaralananlar birinci listede yer alacak ve öncelikli olacak” diye konuştu.