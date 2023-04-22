Twitter’a dişli rakip geliyor! Elon Musk’ın Twitter’ını tahtından edecek uygulama

Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, yapılan son güncellemeler sonrası git gide değerini kaybetmiş ve milyonlarca kullanıcısını da başka uygulamalara kaptırmaya başlamıştı. Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey de Twitter’ı ‘bitirecek’ yeni bir uygulama ile kullanıcıların karşısına çıktı.

BLUESKY ERİŞİME AÇILDI

3 aylık deneme sürecinin ardından Bluesky, Android tabanlı telefonlarda erişime açıldı. Deneme sürümü bile insanlarda büyük merak uyandıran Bluesky, yeni bir özelliğiyle de herkesin merakını cezbetti.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Bluesky’ı deneyimlemek için adeta can atıyor. “Yeni Twitter” lakabıyla sosyal medyada tanımlanan Bluesky, kullanıma açıldığında büyük bir sürprizle karşılaştı.

Bluesky oturumu başlatmak için kullanıcıların bir davetiye kodu alması gerekiyor. Alınan davet kodunun ardından ancak uygulamaya giriş yapılabiliyor.

DAVET KODU NASIL ALINIR?

Kullanıcıların ilk olarak uygulama için oluşturulan web sitesine girmesi gerekiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ardından web sitesi üzerinden e-posta hesabına bir davetiye kodu talep edilmesi gerekiyor.

Kullanıcının talebi, Bluesky tarafından kabul edilirse e-posta hesabına davet kodu gönderiliyor.

Bluesky’ın ileride Twitter’ı bile geçebileceği öngörülüyor.