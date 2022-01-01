Turşu suyuna bal eklerseniz ne olur?

Hepimizin evinde turşu bulunur. Turşuyu yedikten sonra kalan turşu suyunu atmayın.

En güçlü probiyotiklerden olan turşu ve turşu suyu, şifa deposu bal ile bir araya geldiğinde virüslere savaş açıyor.

Turşu suyunda bol miktarda sodyum ve potasyum bulunur. Yapılan araştırmalara göre spordan bir saat önce içilen turşu suyu kas ve kramp sorunlarını büyük ölçüde azaltıyor. Güçlü bir antioksidan özelliği olan turşuya mide ekşimesi sırasında bal ekleyerek tüketip, bu dertten kurtulabilirsiniz.

İyi bal nasıl anlaşılır?

Gerçek bal kaşıkla alındığı zaman kesintisiz gelmesi. Buzdolabında yaklaşık bir ay bekleyen balın krem ya da tereyağı kıvamına gelmesinin balın hakiki olduğunu gösteriyor olması. Soğuk havada donma yapmaz ise bal sahtedir. Zeytin yağının donması gibi kavanozun alt kısımları donma yapar ise hakiki baldır.

Balın faydaları nelerdir?

Bal, prebiyotiktir. Vücuttaki yararlı hücreleri arttırır.

Cildi iyileştirir, kepeğe ve kaşınmaya iyi gelir.

Alerjik semptomları azaltır.

İçerisinde bazı kanser risklerini azaltacak flavonoidler barındırır.

Boğazı yumuşatır, öksürüğe iyi gelir.

Enerji verir.

Turşu suyu nasıl yapılır?

Bir tencerenin içerisine sıcak içme suyunu alın. Diğer malzemeleri tencerenin içerisine ekleyin ve tuz eriyinceye kadar karıştırın. Ardından turşu suyunun soğuması için, oda sıcaklığında bekletin. Sterilize edilen kavanozun içerisine taze sebzeleri yerleştirin.

Turşu kaç günde olur?

Bireyler lezzetli bir turşu yapabilmek için kaç günde olgunlaşacağını merak edebiliyor. Turşular 2 haftalık bir süre zarfında olgunlaşıyor. 2 hafta ağzı kapalı kalan turşular açılarak kolayca tüketilebilir.

Turşu suyunun faydaları