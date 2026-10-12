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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli gıdaya erişim milli güvenliğimizin temel unsuru
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli gıdaya erişim milli güvenliğimizin temel unsuru

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli gıdaya erişim milli güvenliğimizin temel unsuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olunurken diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada barıştan, huzurdan ve refahtan bahsedilemeyeceğini belirterek, "Türkiye olarak bu gerçekten hareketle güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya Gıda Forumu Açılış Töreni"ne video mesaj gönderdi.

"Bugün yenilik yap, yarını besle" temasıyla düzenlenen Dünya Gıda Forumu'nun insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Forum'un tertiplenmesinde emeği geçen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.

Erdoğan, "İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz. Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan, ne huzurdan ne de refahtan bahsedebiliriz. Türkiye olarak bu gerçekten hareketle güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz. Atalarımızın yaptığı gibi nimeti kıymet olarak gören anlayışı tesis etmenin gayretindeyiz." diye konuştu.

Küresel raporlara göre gıda israfının en büyük payının yüzde 60 oranında evlerde, yani tüketici aşamasında gerçekleştiğini aktaran Erdoğan, dünyada her yıl üretilen 1,5 milyar ton civarında gıdanın kaybedildiğini ya da israf edildiğini dile getirdi.

"EKMEK İSRAFINI ÖNLEME KAMPANYAMIZLA EKMEK İSRAFINI YÜZDE 18 AZALTTIK"

Bu nedenle üretimde verimlilik kadar gıda kaybı ve israfıyla mücadeleye bilhassa önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılında başlattığımız Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık girişimi çok kısa sürede büyük aşama kaydetti. Ekmek İsrafını Önleme Kampanyamız suretiyle ekmek israfını yüzde 18 azalttık. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan Sıfır Atık Hareketi vasıtasıyla bu alanda küresel farkındalığa katkı sağlıyoruz. Bu yıl 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğimiz COP 31 sırasında tecrübelerimizi uygulamalara dönüştürecek adımları planlıyoruz. Yine COP 31 sırasında Turkuaz Bağlantı Girişimimiz ile gıda güvenliğini ve iklim taahhütlerini ortak bir zeminde buluşturmayı hedefliyoruz."

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Orta Asya Alt Bölge Ofisi'ne ev sahipliği yapan bir ülke olarak teşkilatın genel direktörlüğü seçimleri için adayını açıkladığını anımsatan Erdoğan, uzun yıllar Tarım Bakanlığı görevini başarıyla yürüten Dr. Mehdi Eker'e destek beklediklerini bildirdi.

Erdoğan, Dünya Gıda Forumu'nun başarılı geçmesini ve istişarelerin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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