Yapay güneş için montaj aşamasına geçildi!

Çin, Güneş’in enerji üretme mekanizmasını Dünya’da yeniden oluşturmayı amaçlayan nükleer füzyon çalışmalarında yeni bir aşamaya geçti. Çin Medya Grubunun (CMG) açıklamasına göre, “yapay güneş” olarak adlandırılan BEST deneysel tesisinde ana inşaat ve montaj çalışmaları başladı.

Anhui eyaletinin Hefei kentinde kurulan tesis, yanan plazmayı incelemek üzere tasarlanmış süperiletken bir tokamak olarak geliştiriliyor. Bu sistemde, çok yüksek sıcaklıklardaki plazmanın güçlü manyetik alanlarla hapsedilmesi amaçlanıyor.

Reaktörün merkezi bölümü birleştiriliyor

Temmuz ayından bu yana temel bileşenlerin inşaat sahasına taşındığı projede, planlanan çalışmaların yarısından fazlası tamamlandı. Mühendisler reaktörün merkezî bölümünün montajına geçti.

Tesise vakum odası, soğutma kalkanı ve süperiletken mıknatıslar yerleştiriliyor. Füzyon tepkimesinin gerçekleşeceği vakum odasında plazma manyetik alanlarla tutulacak. Soğutma kalkanı ise ekipmanları ısıdan koruyacak.

Plazmanın sıcaklığının yüz milyonlarca santigrat dereceye ulaşabilmesi nedeniyle reaktör duvarlarıyla temasının önlenmesi gerekiyor.

Hedef, kontrollü füzyonla enerji üretimi

BEST’te hidrojenin izotopları olan döteryum ve trityumun kullanılması planlanıyor. Bu atom çekirdeklerinin birleşmesiyle helyum ve enerji açığa çıkıyor. Araştırmacılar, bu enerjinin gelecekte elektrik üretiminde kullanılmasını hedefliyor.

Projenin inşaatının 2027’de tamamlanmasının ardından, füzyon tepkimesinin açığa çıkardığı enerjinin plazmanın sıcaklığını korumaya katkı sağladığı “yanan plazma” durumunun kararlı biçimde sürdürülüp sürdürülemeyeceği araştırılacak.

Çinli uzmanlar, BEST’in 2030 yılına kadar kontrollü döteryum-trityum füzyonuyla enerji elde etme potansiyelini göstermesini amaçlıyor. Ticari füzyon santrallerine ulaşmak için çalışmaların sürmesi gerekirken, tesisin bu alandaki temel bilimsel ve teknik soruların yanıtlanmasına katkı sunması bekleniyor.