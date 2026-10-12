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Gündem İstanbul yine kızardı! Trafik yoğunluğu yüzde 72’yi gördü
Gündem

İstanbul yine kızardı! Trafik yoğunluğu yüzde 72’yi gördü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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İstanbul yine kızardı! Trafik yoğunluğu yüzde 72’yi gördü

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçülürken, D-100 Karayolunda trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da iş çıkış saatinde sürücülerin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Cep Trafik verilerine göre İstanbul genelinde yüzde 72 olan trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 76 ve Avrupa Yakası'nda yüzde 69 olarak ölçülürken, D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İş çıkış trafiği nedeniyle yollarda uzun araç kuyrukları oluşurken, ortaya çıkan yoğunluk havadan görüntülendi.

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