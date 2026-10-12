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Aktüel 198 bin dolarlık varlığı gasp edilmişti! Kaçırılan yabancı, film gibi operasyon ile kurtarıldı
Aktüel

198 bin dolarlık varlığı gasp edilmişti! Kaçırılan yabancı, film gibi operasyon ile kurtarıldı

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İstanbul Sarıyer'de 5 Ekim’de 198 bin dolar değerindeki varlığı gasbedilerek kaçırılan yabancı uyruklu şahıs, alıkonulduğu Başakşehir'de polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından "sahte polis kılığına girerek nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 5 Ekim'de saat 00.50'de Sarıyer'de aracıyla seyir halinde olan yabancı uyruklu A.D'nin kaçırılmasına ilişkin çalışma başlattı. Çalışmada, şüphelilerin kendilerine polis süsü verdikleri, aracıyla seyir halinde olan A.D'nin önünü kestikleri ve ellerini kelepçeleyerek Başakşehir'e kaçırdıkları tespit edildi.

 

Ekipler, şüphelilerin silah zoruyla A.D'nin "38 bin dolar değerinde kripto varlığını", "150 bin dolar değerindeki lüks kol saatini" ve A.D'ye "arkadaşlarından temin ettirdikleri 10 bin doları" gasbettiklerini belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda düzenlenen operasyonla olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

 

Baskın yapılan adresteki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 airsoft tüfek, çok sayıda mühimmat, 3 sahte kimlik, 1 polis yeleği ve 5 telsiz ele geçirildi.

 

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından "sahte polis kılığına girerek nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

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