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Ankara kulisleri bu habere kilitlendi: Sırp liderin o çıkışı büyük kriz çıkardı!

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Ankara kulisleri bu habere kilitlendi: Sırp liderin o çıkışı büyük kriz çıkardı!

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, ayrılıkçı Sırp siyasetçi Milorad Dodik'in Suudi Arabistan ile ilgili bağımsızlık iddialarını ciddiye almadığını duyurdu. Dodik'in Suudi yetkililerle hiçbir teması olmadığını belirten Konakovic, bu söylemlerin iki ülke arasındaki güçlü diplomatik ilişkilere ve stratejik bağlara asla zarar veremeyeceğini vurguladı.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Sırp siyasetçi Milorad Dodik'in, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etmesi durumunda Suudi Arabistan'ın destek vereceği yönündeki açıklamasını "dikkate değer" bulmadığını söyledi.

Konakovic, Bosna Hersek medyasına yaptığı açıklamada, RS'nin görevden alınan ayrılıkçı başkanı Dodik'in, "RS, bağımsızlığını ilan ederse buna Suudi Arabistan ve İsrail destek vereceğini belirtti" söylemini değerlendirdi.

Dodik'in açıklamalarına ilişkin Konakovic, "Bunlar dikkate alınacak söylemler değil. Suudi Arabistan ile olan ilişkilerimize zarar veremez." değerlendirmesinde bulundu.

Dodik'in ve onu destekleyenlerin hiçbir şekilde Suudi Arabistan yetkilileriyle bir araya gelmediğini savunan Konakovic, Bosna Hersek'in Suudi Arabistan ile iyi ilişkileri bulunduğunu belirtti.

 

- Dodik ayrılıkçı söylemlerini sürdürdü

Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) Başkanı Dodik ayrıca, 4 Ekim'de Bosna Hersek'te yapılan genel seçimde, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Hırvat üyeliğini kazanan Bosna Hersek Hırvat Demokratik Birliği (HDZ BiH) temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dodik, SNSD ve HDZ BiH'in işbirliği içerisinde hareket edeceğini ifade ederek, Boşnaklara karşı Sırp ve Hırvatların ortak hareket edeceği mesajını verdi.

Dodik, bugünkü görüşmenin ardından da ayrılıkçı söylemlerini sürdürerek, Bosna Hersek'te yeni bir siyasi krize neden olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

- Bosna Hersek genel seçimleri

Bosna Hersek'te 4 Ekim'de yapılan genel seçimde, devletin en üst mevkisi olan Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliğine Denis Becirovic, Hırvat üyeliğine HDZ BiH adayı Darijana Filipovic ile Sırp üyeliğine SNSD adayı Zeljka Cvijanovic seçilmişti.

Ülkedeki iki entiteden biri olan RS başkanlığını ise SNSD adayı Savo Minic kazanmıştı.

 

- Bosna Hersek'teki karmaşık siyasi yapı

Bosna Hersek, 1992-1995'te yaşanan savaşın ardından imzalanan Dayton Barış Antlaşması ile kurulan ve etnik dengelere dayanan karmaşık bir devlet yapısına sahiptir.

Devletin üst siyasi yapısını Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) ile RS adlı iki entite ve özel bir özerk bölge olan Brcko bölgesi oluşturmaktadır.

Ülkenin devlet başkanlığı makamı, halk tarafından seçilen Boşnak, Hırvat ve Sırp olmak üzere 3 üyeden oluşan bir Devlet Başkanlığı Konseyi tarafından yürütülür.

Bu 3 üye, 4 yıllık görev süreleri boyunca eşitliği sağlamak adına 8 ayda bir sıra ile Konsey başkanlığını üstlenir.

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