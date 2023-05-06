  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye'ye örnek olsun! İran acımadı idam etti
Dünya

Türkiye'ye örnek olsun! İran acımadı idam etti

Yeniakit Publisher
2023-05-06 17:57:00 -
Türkiye'ye örnek olsun! İran acımadı idam etti

İran’da 25 kişiyi öldürmekle suçlanan ayrılıkçı Habib Cab isimli bir örgüt lideri idam edildi.

İran’da terör eylemleri gerçekleştirme suçlamasıyla yargılanan Arap ayrılıkçı liderin cezası belli oldu. İran Yargı Erki’ne bağlı Mizan Haber Ajansı, Habib Cab isimli kişinin idam edildiğini duyurdu.

İsveç vatandaşlığı bulunan Cab’ın idam edilme sebebinin, "İran’da terör eylemleri gerçekleştirmek, yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı olmak ve yeryüzünde bozgunculuk yapmak" olduğu belirtildi.

Cab’ın başında olduğu örgüt, İran’da Arapların yoğunlukla yaşadığı Huzistan eyaletinde kanlı eylemler gerçekleştirmek ve 450’nin üzerinde İranlının canına kastetmekten sorumlu tutuluyor.

Habere göre; örgüt son olarak 22 Eylül 2018’de Huzistan’a bağlı Ahvaz kentinde İran-Irak savaşını anma etkinlikleri kapsamındaki askeri geçit töreni sırasında saldırı gerçekleştirmişti.

Saldırı sonucu 25 kişi hayatını kaybetmiş, 60 kişi de yaralanmıştı. Örgüt lideri Habib Cab, İran güçleri tarafından 2020 yılında yakalanmış ve başkent Tahran’a getirilerek hakkında açılan dava kapsamında idama mahkum edilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı! İdam edin bunları
Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı! İdam edin bunları

Gündem

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı! İdam edin bunları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23