Türkiye'ye gelen Rus arama-kurtarma ekibi üyesi enkazdan yarım milyon dolar çaldı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden sonra birçok ülkeden Türkiye'ye arama-kurtarma ekipleri destek için ilk günden itibaren deprem bölgelerine geldi. Tüm dünyadan gelen desteklerle yaralar hızla sarılmaya çalışıldı. Ancak öyle bir olay yaşandı ki binlerce insanın hayatının kaybettiği deprem bölgesinde bu kadar da olmaz dedirtti. Türkiye'ye destek için gelen Rus kurtarma ekibi üyesi çalışma yaptığı enkazdan yaklaşık yarım milyon dolar avro ve dolar çaldı.

FSB, ÜLKESİNE GÖTÜRDÜĞÜNÜ TESPİT ETTİ

Rus istihbaratı FSB, deprem sonrası Türkiye'de kurtarma çalışmalarına katılan Rus ekip üyesinin yaklaşık yarım milyon doları enkazda bulup ülkesine götürdüğünü tespit etti. Rus vatandaşının Moskova'daki evine baskın düzenlendi.

PARALARI CAMDAN AŞAĞI ATTI

Zanlı operasyon sırasında bir çanta dolusu parayı pencereden atmaya çalıştı. Deprem bölgesinden çalınan paraların Türkiye'ye iadesi bekleniyor.