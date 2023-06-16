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Dünya Türkiye'ye gelecek olan Putin'in yeni beklenmedik açıklaması şaşırttı: Zelenskiy Yahudi değil, yüz karası
Dünya

Türkiye'ye gelecek olan Putin'in yeni beklenmedik açıklaması şaşırttı: Zelenskiy Yahudi değil, yüz karası

Yeniakit Publisher
2023-06-16 18:30:00 -
Türkiye'ye gelecek olan Putin'in yeni beklenmedik açıklaması şaşırttı: Zelenskiy Yahudi değil, yüz karası

Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'den beklenmedik yeni şok sözleri bomba gibi patladı. flaş gelişme gündemi alt üst etti! Putinden Zelenskiy ile ilgili yeni açıklama geldi. "Zelenskiy Yahudi değil, onların yüz karası" diyerek dünya ile bu sözleri paylaştı... İki ülke arasında ikili iş birliğini arası gün geçtikçe açılıyor. Ukrayna ülkesi liderinin sözlere karşı saldırısı için vereceği cevap merak edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak kesinleşmeyen bir tarihte Türkiye'yi ziyaret edecek gündeme bomba gibi düşerken Putin'den ezber bozan bir açıklama geldi. Bu açıklaması dünyada yankı yaptı.

Vladmir Putin St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından soru-cevap kısmına geçildi. Bu kısımda devlet başkanına Zelenskiy'e neden "Nazi" dediği soruldu. Putin cevaben "Çocukluğumdan beri çok sayıda Yahudi arkadaşım var. Onlar Zelenskiy'nin Yahudi olmadığını, Yahudi halkının yüz karası olduğunu söylüyorlar," ifadelerini kullandı. Putin'in ifadeleri salonda bulunanlar tarafından alkışlandı. Turkrus

 

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