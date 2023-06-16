Türkiye'ye gelecek olan Putin'in yeni beklenmedik açıklaması şaşırttı: Zelenskiy Yahudi değil, yüz karası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak kesinleşmeyen bir tarihte Türkiye'yi ziyaret edecek gündeme bomba gibi düşerken Putin'den ezber bozan bir açıklama geldi. Bu açıklaması dünyada yankı yaptı.

Vladmir Putin St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından soru-cevap kısmına geçildi. Bu kısımda devlet başkanına Zelenskiy'e neden "Nazi" dediği soruldu. Putin cevaben "Çocukluğumdan beri çok sayıda Yahudi arkadaşım var. Onlar Zelenskiy'nin Yahudi olmadığını, Yahudi halkının yüz karası olduğunu söylüyorlar," ifadelerini kullandı. Putin'in ifadeleri salonda bulunanlar tarafından alkışlandı. Turkrus