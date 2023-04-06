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Dünya Türkiye'nin şamarını yiyecek! İsveç'ten skandal karar
Dünya

Türkiye'nin şamarını yiyecek! İsveç'ten skandal karar

Yeniakit Publisher
2023-04-06 17:42:00 - 2023-04-06 19:11:56
Türkiye'nin şamarını yiyecek! İsveç'ten skandal karar

NATO'ya girmek için Türkiye'nin kapısında yatan İsveç, terör şüphelisinin Türkiye'ye iadesinin reddine dair mahkeme kararını onayladı.

İsveç'te hükümetin, Türkiye tarafından istenen terör zanlısının iadesine ilişkin talebi reddeden Yüksek Mahkemenin kararını onayladığı bildirildi.

İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberinde, 50 yaşındaki terör şüphelisinin, İsveç vatandaşlığı bulunması dolayısıyla hükümetin, Yüksek Mahkemenin kararını onayladığı kaydedildi.

Kararın, hafta içinde yapılan Kabine Toplantısı'nda alındığı belirtildi.

Türkiye tarafından aranan söz konusu firari zanlının iadesine ilişkin talep, 20 Kasım 2022'de, Yüksek Mahkemece reddedilmişti.

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Yorumlar

Barış

Madem ret ozaman reste rest NATO hayali kurmasınlar
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