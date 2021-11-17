Türkiye’nin play-off rakipleri kimler? play-off’ta hangi takımlar var? Dünya Kupası play-off oynayacak takımlar listesi
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Futbol Takım'ımız Karadağ karşısında 2-1 yenildi. A Milli Takımımız, G Grubunda puanını 21'e yükseltti ve 2. sırada yer alarak play-off turuna yükseldi. A Milli Takımımızın play-off'taki rakipleri belli oldu. Peki Türkiye’nin play-off rakipleri kimler? Türkiye play-off’ta hangi takımlarla oynayacak? 2022 FIFA Dünya Kupası play-off’ta oynayacak takımlar listesi.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Futbol Takım'ımız Karadağ deplasmanında zor da olsa kazandı. Millilerimiz 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak play-off turuna yükseldi. A Milliler'in gollerini 22. dakikada Kerem ve 60. dakikada Orkun kaydetti. Grubumuzdaki diğer maçta Hollanda, Norveç'i 2-0 mağlup ederek grubu lider bitirdi. Türkiye, grupta 2. sırada yer alarak play-off turuna yükseldi.
Play-off oynayacak takımlar listesi
Play-offlardan Dünya Kupası'na 3 takım daha katılacak. 12 takım 3 yola ayrılacak ve her yoldan 1 takım Dünya Kupası bileti alacak.
Portekiz
İskoçya
İtalya
Rusya
İsveç
Galler
Türkiye
Polonya
Makedonya
Finlandiya
Avusturya
Kuzey Makedonya
A Milli Takımımız seri başı olmadığı için şu 6 takımdan biriyle eşleşecek:
Portekiz
İskoçya
İtalya
Rusya
İsveç
Galler
Play-off kura çekimleri ne zaman?
Kura çekimi 26 Kasım'da İsviçre'nin Zürih kentinde çekilecek.
Play-off maçları ne zaman oynanacak?
Play-offlarda ilk maçlar 24-25 Mart 2022'de, final maçları ise 28-29 Mart 2022'de oynanacak.