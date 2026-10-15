Türkiye'nin kamikaze İHA'ları peş peşe harekete geçti: Hedefler yerle bir edildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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TUSAŞ tarafından geliştirilen AYAZ, SÜPER ŞİMŞEK ve ŞİMŞEK K İHA sistemleri Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda yer alan hedefleri yok etmeyi başardı.
Türk savunma sanayisinin milli insansız hava sistemleri, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda kabiliyetlerini sergiledi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen kamikaze jet İHA sistemleri AYAZ, SÜPER ŞİMŞEK ve ŞİMŞEK K, Ateş Serbest-2026 kapsamında gerçekleştirdikleri harp başlıklı uçuşlarda yer hedeflerini başarıyla vurdu.
TUSAŞ'tan açıklama geldi
Faaliyet kapsamında ilk kez kabiliyetlerini sergileyen AYAZ, TUSAŞ'ın milli insansız hava sistemleri ailesine katılan yeni platformlardan biri oldu.
TUSAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli teknolojilerimizle savunma sanayimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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