  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kaçmaya çalışırken enselendi! Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural Suriye’de yakalandı Yürekleri parçalayan detay! Akıma kapılan çocuk hafız çıktı Nobel ödüllü Pillay’dan dünyaya Filistin çağrısı: Her şeyin farkındalar… Türkiye’nin resti İsrail’i tarifeli uçağa bindirdi! Herzog Azerbaycan uçağıyla Türk hava sahasından geçti Musk topu Trump’a attı: Ukrayna’yı çıldırtan kumanda ABD’nin elinde Kılıçdaroğlu’nun istediği oldu ama… Ahmet Hakan fena dalga geçti Abdulkadir Selvi partilerin son oy oranını yazdı! AK Parti en yakın rakibine yüzde 14.5 fark attı! İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! İstanbul’a rekor yağış düştü İstanbul'da okullar yarın da tatil mi? Cuma günü okullar tatil olacak mı sorusuna Vali Davut Gül cevap verdi Vali Davut Gül son bilançoyu açıkladı! Selde 2 can kaybı 3 yaralı var
Teknoloji Türkiye'nin kamikaze İHA'ları peş peşe harekete geçti: Hedefler yerle bir edildi
Teknoloji

Türkiye'nin kamikaze İHA'ları peş peşe harekete geçti: Hedefler yerle bir edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

TUSAŞ tarafından geliştirilen AYAZ, SÜPER ŞİMŞEK ve ŞİMŞEK K İHA sistemleri Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda yer alan hedefleri yok etmeyi başardı.

Türk savunma sanayisinin milli insansız hava sistemleri, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda kabiliyetlerini sergiledi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen kamikaze jet İHA sistemleri AYAZ, SÜPER ŞİMŞEK ve ŞİMŞEK K, Ateş Serbest-2026 kapsamında gerçekleştirdikleri harp başlıklı uçuşlarda yer hedeflerini başarıyla vurdu.

 

TUSAŞ'tan açıklama geldi

Faaliyet kapsamında ilk kez kabiliyetlerini sergileyen AYAZ, TUSAŞ'ın milli insansız hava sistemleri ailesine katılan yeni platformlardan biri oldu.

TUSAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli teknolojilerimizle savunma sanayimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Akamete uğratamayan ABD'yi korku sardı: Türkiye F-35'e rakip olacak
Akamete uğratamayan ABD'yi korku sardı: Türkiye F-35'e rakip olacak

Teknoloji-Bilişim

Akamete uğratamayan ABD'yi korku sardı: Türkiye F-35'e rakip olacak

Türkiye'nin parasını ödediği halde alamadığı F-35'ler ortaya çıktı: S-400'leri körü körüne bahane ettiler
Türkiye'nin parasını ödediği halde alamadığı F-35'ler ortaya çıktı: S-400'leri körü körüne bahane ettiler

Teknoloji-Bilişim

Türkiye'nin parasını ödediği halde alamadığı F-35'ler ortaya çıktı: S-400'leri körü körüne bahane ettiler

Türkiye'nin F-35'leri ortalığı karıştırdı: Senin döneminde 100 tane alacaklardı
Türkiye'nin F-35'leri ortalığı karıştırdı: Senin döneminde 100 tane alacaklardı

Teknoloji-Bilişim

Türkiye'nin F-35'leri ortalığı karıştırdı: Senin döneminde 100 tane alacaklardı

'Yakıt ikmaline gerek yok' diyerek duyurdular: F-35'lerle Türkiye'nin iki şehrini vurup dönebiliriz
'Yakıt ikmaline gerek yok' diyerek duyurdular: F-35'lerle Türkiye'nin iki şehrini vurup dönebiliriz

Teknoloji-Bilişim

'Yakıt ikmaline gerek yok' diyerek duyurdular: F-35'lerle Türkiye'nin iki şehrini vurup dönebiliriz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23