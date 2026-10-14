Halk TV’ye kayyum sonrası Muharrem İnce’nin sözleri gündemde! “Maaş alıyorlar, haber yapınca kesmekle tehdit ediyorlar”

Halk TV’ye kayyum atanmasıyla birlikte kanalın yayın politikası ve siyasi partilerle ilişkileri yeniden tartışılmaya başlandı.

Kanalın yaptığı yayınlar üzerinden kamuoyunda başlayan tartışmalar sürerken, Muharrem İnce’nin Halk TV hakkında kullandığı son derece çarpıcı ifadeler yeniden gündeme taşındı.

İNCE HALK TV’Yİ İSİM VEREREK ANLATMIŞTI

Muharrem İnce, Halk TV, TELE1 ve KRT’yi doğrudan isim vererek söz konusu kanalların CHP ve İYİ Parti’den düzenli olarak para aldığını öne sürmüştü.

İnce’nin ifadeleri şöyleydi:

“Halk TV, Tele1, KRT her ay düzenli maaş alıyor. Maaş alıyorlar. CHP’den maaş alıyorlar, İYİ Parti’den maaş alıyorlar. Miktarlarını bile söylerim, son zamları bilmiyorum.”

İnce’nin açıklamasının en dikkat çeken bölümü ise söz konusu paranın yayın politikası üzerinde nasıl bir baskı aracına dönüştüğüne ilişkin iddiasıydı.

“BİZİ HABER YAPTIKLARI ZAMAN MAAŞI KESERİZ DİYE TEHDİT EDİYORLAR”

İnce, söz konusu televizyonların kendisini haber yapması halinde finansal yaptırımla karşı karşıya bırakıldığını da ifade ederek şu sözleri kullanmıştı:

“Bizi haber yaptıkları zaman maaşı keseriz diye tehdit ediyorlar.”

Ardından da muhalefetin demokrasi söylemini hedef alan İnce,

“Sonra bunlar bu ülkeye demokrasi getirecek.”

ifadeleriyle tepkisini dile getirmişti.

İnce’nin sözleri, Halk TV’nin yayın politikasının yalnızca gazetecilik tercihleriyle mi şekillendiği, yoksa siyasi partilerden sağlanan finansmanın yayın çizgisi üzerinde etkili olup olmadığı tartışmasını da beraberinde getirmişti.

PARA VARSA HABER VAR, PARA KESİLİRSE HABER DE Mİ YOK?

Halk TV’ye yönelik eleştirilerin merkezindeki en önemli meselelerden biri de tam burada ortaya çıkıyor.

Bir televizyon kanalının siyasi partilerden para alması ve bu paranın kesilmesinin haber yapıp yapmama konusunda bir tehdit unsuru olarak kullanılması iddiası doğruysa, ortada gazetecilik açısından cevaplandırılması gereken son derece ciddi sorular bulunuyor.

Bir siyasi partiden düzenli ödeme alan medya kuruluşunun o partiyle ilgili yaptığı yayın ne kadar bağımsız olabilir?

Ödeme kesilmesin diye hangi haberler görmezden gelindi?

Hangi isimler ekrana çıkarılmadı?

Hangi haberler siyasi ilişkiler nedeniyle büyütüldü veya küçültüldü?

Muharrem İnce’nin açıklamasındaki “Bizi haber yaptıkları zaman maaşı keseriz diye tehdit ediyorlar” ifadesi tam da bu nedenle dikkat çekiyor.

HALK TV’NİN “BAĞIMSIZ GAZETECİLİK” SÖYLEMİ TARTIŞMADA

Kendisini uzun süredir bağımsız ve muhalif gazeteciliğin temsilcilerinden biri olarak konumlandıran Halk TV açısından İnce’nin iddiaları cevap bekleyen ağır bir suçlama niteliğinde.

Çünkü İnce yalnızca genel bir “muhalif medya” eleştirisi yapmakla kalmadı; Halk TV’nin adını açıkça verdi.

Üstelik söz konusu iddiayı para miktarlarını dahi bildiğini belirtecek kadar ileri götürdü.

Bu noktada İnce’nin açıklamalarının kendi iddiası olduğunu ve bu iddiaların tek başına yargısal olarak kanıtlanmış bir mali ilişki anlamına gelmediğini belirtmek gerekiyor.

Ancak Halk TV’ye ilişkin son gelişmelerle birlikte İnce’nin sözlerinin yeniden tartışmaya açılması kaçınılmaz hale geldi.

CEMAL ENGİNYURT’A DA SERT SÖZLER

Muharrem İnce aynı açıklamasında Cemal Enginyurt’a da sert tepki göstermişti.

İnce,

“Cemal Enginyurt, siyaset yumrukla yapılmaz. Dille yapılır ve beyninle yapılır.”

ifadelerini kullanmıştı.

Halk TV cephesinde yaşanan son gelişmelerin ardından İnce’nin özellikle kanalın finansmanı ve yayın politikası hakkındaki sözleri yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Muhalif medyanın sık sık iktidara yönelttiği “bağımsızlık” eleştirileri ortadayken, şimdi aynı sorunun Halk TV için sorulması gerekiyor:

Siyasi partilerden düzenli para alındığı iddiası doğruysa, bunun adı bağımsız gazetecilik olabilir mi?