Türkiye Belediyeler Birliği’nde seçim başladı! Tahir Büyükakın ile Ayşe Ünlüce yarışıyor
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevlerinrden uzaklaştırılmasının ardından boşalan Türkiye Belediyeler Birliği’nde (TBB) başkanlık koltuğu için seçim başladı. Cumhur İttifakı'nın adayı Tahir Büyükakın, CHP’nin desteklediği YENİ Parti'nin adayı Ayşe Ünlüce ile yarışıyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği'nde başkanvekilliği seçimi bugün gerçekleştiriliyor. Ankara'da başlayan seçimde, TBB Meclisi üyeleri yeni başkanvekilini belirlemek üzere oy kullanacak.
İKİ ADAY YARIŞACAK
Cumhur İttifakı, TBB başkanvekilliği için AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı aday gösterdi. Yeni Parti'nin adayı ise CHP’nin de destek verdiği Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce oldu.