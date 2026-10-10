Türkiye'nin F-35'leri ortalığı karıştırdı: Senin döneminde 100 tane alacaklardı

Miçotakis, Yunanistan'ın F-35 programına resmen dahil olduğunu ve savaş uçaklarının 2029-2030 yıllarında ülkeye ulaşmasının beklendiğini dile getirdi. Eski Başbakan Çipras'a yönelik eleştirilerini sürdüren Miçotakis şu ifadeleri kullandı: “Bugün konuştuğumuz anda Türkiye F-35 programının dışındadır. Sayın Çipras'ın, Türklerin kendileri bile bunu söylemiyorken Türkiye'nin F-35 alacağını neredeyse peşinen kabul etmesi bana çok büyük bir şaşkınlık veriyor. Artık dinleyicileriniz bunun sorumlu bir tutum olup olmadığını takdir etsinler.”