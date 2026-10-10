Türkiye'nin F-35'leri ortalığı karıştırdı: Senin döneminde 100 tane alacaklardı
Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını alacağı yönündeki iddialar Yunanistan'ı karıştırdı. Ülkenin mevcut lideri ile eski lideri büyük tartışmaya tutuldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını alacağı yönündeki iddialar Yunanistan'ı karıştırdı. Ülkenin mevcut lideri ile eski lideri büyük tartışmaya tutuldu.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yunanistan'da Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılma ihtimali, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile eski Başbakan Aleksis Çipras arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
SKAI radyosuna konuşan Miçotakis, Türkiye'nin mevcut durumda F-35 programının dışında olduğunu belirterek Çipras'ın Ankara'nın savaş uçaklarını alacağı yönündeki endişelerini eleştirdi.
Miçotakis, muhalefetin tepkileriyle alay ederek Beyaz Saray önünde gösteri düzenleyebileceklerini, hatta ABD Başkanı Donald Trump'ın yakasından tutup Türkiye'ye F-35 satmamasını isteyebileceklerini söyledi.
Miçotakis, Yunanistan'ın F-35 programına resmen dahil olduğunu ve savaş uçaklarının 2029-2030 yıllarında ülkeye ulaşmasının beklendiğini dile getirdi. Eski Başbakan Çipras'a yönelik eleştirilerini sürdüren Miçotakis şu ifadeleri kullandı: “Bugün konuştuğumuz anda Türkiye F-35 programının dışındadır. Sayın Çipras'ın, Türklerin kendileri bile bunu söylemiyorken Türkiye'nin F-35 alacağını neredeyse peşinen kabul etmesi bana çok büyük bir şaşkınlık veriyor. Artık dinleyicileriniz bunun sorumlu bir tutum olup olmadığını takdir etsinler.”
Miçotakis, Çipras'ın başbakanlığı dönemini de hedef aldı: “Sayın Çipras, Türkiye F-35'leri sipariş ettiğinde ve eğer S-400 sistemini alma hatasını yapmasaydı 100 adet F-35 teslim alacakken başbakandı. Hatırlıyor musunuz o dönemde Sayın Çipras'ın ABD'nin Türkiye'ye F-35 satma kararına karşı çıktığına dair tek bir açıklamasını? Ben hatırlamıyorum, çünkü yoktu.”
Miçotakis, ABD'nin Türkiye'ye savaş uçağı satışı konusunda Yunanistan'ın karar verici konumda olmadığını da kabul etti: "Son tahlilde bizim ABD'ye gelişmiş silah sistemlerini kime satıp satmayacağını dikte etme gücümüz yoktur."
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