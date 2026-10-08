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Teknoloji-Bilişim
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Akamete uğratamayan ABD'yi korku sardı: Türkiye F-35'e rakip olacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Akamete uğratamayan ABD'yi korku sardı: Türkiye F-35'e rakip olacak

Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak Kaan projesini engellemek için arka planda tüm yolları deneyen ABD başarılı olamadı. Amerikan basını, Kaan'la ilgili çarpıcı bir habere imza attı.

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Foto - Akamete uğratamayan ABD'yi korku sardı: Türkiye F-35'e rakip olacak

KAAN'ın üretim konfigürasyonuna yönelik ilk prototipi P1, tüm sistem kontrollerini tamamladı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, 2 Ekim'de düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu teknoloji festivalinde yaptığı açıklamada, uçağın birkaç hafta içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin beklendiğini söyledi.

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Foto - Akamete uğratamayan ABD'yi korku sardı: Türkiye F-35'e rakip olacak

KAAN'ı gündemine alan ABD basını, savaş uçağı ile Türkiye'ye savaş uçağı tasarımı, görev yazılımı, sensörler, elektronik harp ekipmanı, silah entegrasyonu ve gelecekteki geliştirmeler üzerinde ulusal kontrol sağlamayı ve modern hava muharebesini giderek daha fazla tanımlayan yetenekler için yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmayı amaçladığını duyurdu.

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Foto - Akamete uğratamayan ABD'yi korku sardı: Türkiye F-35'e rakip olacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen KAAN'ın tek motorlu F-35A'dan önemli ölçüde daha büyük olduğu aktarılırken, Türk savaş uçağının yaklaşık 20,3 metre uzunluğunda, 13,4 metre kanat açıklığına sahip ve yaklaşık 34,75 tonluk maksimum kalkış ağırlığına sahip olduğu belirtildi. Mevcut geliştirme konfigürasyonunda ise yaklaşık 29.000 pound itme gücünde iki motor kullanıldığı, daha büyük gövdesi, yakıt, sensörler ve silahlar için ek iç hacim sağlarken, çift motorlu düzenlemenin daha yüksek kurulu itme gücü ve itme yedekliliği sunduğu belirtildi.

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Foto - Akamete uğratamayan ABD'yi korku sardı: Türkiye F-35'e rakip olacak

Bu özellikler KAAN'ın sadece F-16'nın doğrudan yerine geçecek bir uçak olarak değil, hava üstünlüğü, önleme ve uzun menzilli taarruz görevleri için daha üst düzey bir savaş uçağı olarak tasarlandığına işaret ettiği aktarıldı. KAAN'ın öngörülen maksimum hızının Mach 1.8, hizmet tavanının 55.000 feet, dahili silah taşıma kapasitesinin, düşük görünürlüğün ve süper seyir yeteneğinin, planlanan özellikler arasında yer aldığı ifade edildi.

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Foto - Akamete uğratamayan ABD'yi korku sardı: Türkiye F-35'e rakip olacak

ABD yapımıF-35A'nın ise yaklaşık 40.000 pound maksimum itme gücü üreten tek bir Pratt & Whitney F135 motoru kullandığı ve dahili yakıtla 590 deniz milinden (yaklaşık 1.093 kilometre) daha fazla bir savaş yarıçapına sahip olup, Mach 1.6'lık yayınlanmış azami hıza sahip olduğu belirtildi.

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Foto - Akamete uğratamayan ABD'yi korku sardı: Türkiye F-35'e rakip olacak

Haberde, KAAN'ın öngörülen Mach 1.8 azami hızının, F-35A'nın Mach 1.6 değerini aştığı aktarılan haberde, bu yeteneğin savaş uçağına önemli bir üstünlük sağlayacağının altı çizildi. Türk KAAN savaş uçağının, entegre radyo frekans sensörleri, elektro-optik sistemler, elektronik harp, güvenli iletişim ve sensör füzyonu gibi genel olarak benzer prensipler etrafında geliştirilmekte olduğu dile getirildi.

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Foto - Akamete uğratamayan ABD'yi korku sardı: Türkiye F-35'e rakip olacak

Haberde, "KAAN'ın amaçlanan rolü için iç silah taşıma sistemi özellikle önemlidir. Füze ve bombaların gövde içinde taşınması, radar izinin azaltılmasına yardımcı olurken, dış pilonlar ve silahlar radar yansımalarını artırır ve savaş uçağının tespit edilmesini kolaylaştırır" denildi.

#8
Foto - Akamete uğratamayan ABD'yi korku sardı: Türkiye F-35'e rakip olacak

Türkiye'nin KAAN ile dışa bağımlılığa son vereceği ifade edilen haberde, Türk Hava Kuvvetleri için en önemli operasyonel avantajlarından birinin bu olacağı vurgulandı. Programın değerinin, yalnızca F-35 ile hız veya bireysel özellikler açısından karşılaştırılmak yerine, Türkiye'nin uçağın hizmet ömrü boyunca sürekli olarak yeni havadan havaya füzeler, uzun menzilli silahlar, sensörler ve elektronik savaş fonksiyonlarını entegre etme yeteneğine bağlı olacağı dile getirildi. KAYNAK: STAR

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Yorumlar

Adem

Bi ara elektrikli traktör üretilecekti ne oldu o yahu millet artık uyandı

Vay vay

Ne engellemesi, motoru onlar veriyor...
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