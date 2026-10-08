Akamete uğratamayan ABD'yi korku sardı: Türkiye F-35'e rakip olacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen KAAN'ın tek motorlu F-35A'dan önemli ölçüde daha büyük olduğu aktarılırken, Türk savaş uçağının yaklaşık 20,3 metre uzunluğunda, 13,4 metre kanat açıklığına sahip ve yaklaşık 34,75 tonluk maksimum kalkış ağırlığına sahip olduğu belirtildi. Mevcut geliştirme konfigürasyonunda ise yaklaşık 29.000 pound itme gücünde iki motor kullanıldığı, daha büyük gövdesi, yakıt, sensörler ve silahlar için ek iç hacim sağlarken, çift motorlu düzenlemenin daha yüksek kurulu itme gücü ve itme yedekliliği sunduğu belirtildi.