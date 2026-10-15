AYM'den Anahtar Parti'ye kötü haber! Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi mali denetimden geçemedi

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Anahtar Parti’nin 2024 yılı mali hesaplarına ilişkin kararı, 15 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

26 Mart 2026’da oybirliğiyle alınan, 2025/36 esas ve 2026/16 karar sayılı kararda, partinin Anayasa Mahkemesine sunduğu mali belgelerde önemli eksiklikler ve hesap tutarsızlıkları bulunduğu belirtildi.

707 BİN 500 LİRALIK FARK VAR

Anayasa Mahkemesi raportörü Oğuz Çakar tarafından hazırlanan ilk inceleme raporunda, partinin genel merkezi ile il örgütlerinin mali tablolarındaki rakamların birbirini tutmadığı tespit edildi.

Rapora göre, genel merkez ve il örgütlerinin bağışları toplandığında 12 milyon 403 bin 137 lira 27 kuruş olması gereken bağış geliri, partinin birleştirilmiş hesaplarında 11 milyon 695 bin 637 lira 27 kuruş olarak gösterildi.

Serbestiyet’teki habere göre, Benzer bir tutarsızlık toplam gelirlerde de ortaya çıktı. 12 milyon 503 bin 137 lira 27 kuruş olması gereken toplam gelir, 11 milyon 795 bin 637 lira 27 kuruş olarak kaydedildi.

Borç hesaplarında ise ters yönde bir fark belirlendi. 31 Aralık 2024 itibarıyla 3 milyon 969 bin 425 lira 46 kuruş olması gereken toplam borç, 4 milyon 676 bin 925 lira 46 kuruş olarak gösterildi.

Böylece bağış, toplam gelir ve toplam borç kalemlerinin her birinde 707 bin 500 liralık uyumsuzluk bulunduğu ortaya çıktı.

Ayrıca partinin çeşitli borçlar kaleminde 538 bin 195 lira 69 kuruş olması gereken tutarın 1 milyon 245 bin 695 lira 69 kuruş olarak gösterildiği belirlendi.

PARTİNİN ONAY KARARI DA SUNULMADI

AYM’nin tespitleri mali tablolardaki farklılıklarla sınırlı kalmadı.

Partinin genel merkezi ve il örgütlerine ait kesin hesapların, yetkili parti organlarınca incelenip kabul edildiğini ve birleştirildiğini gösteren onaylı karar örneğinin Anayasa Mahkemesine sunulmadığı da belirlendi.

Siyasi Partiler Kanunu uyarınca zorunlu olan bu belgenin bulunmaması, Anahtar Parti’nin 2024 yılı kesin hesabının kabul edilmemesinin gerekçelerinden biri oldu.

AYM: MALİ DENETİM ENGELLENDİ

Anayasa Mahkemesi, hesap verilebilir bir kayıt ve belge düzeninin oluşturulmamasını, hesap dışında gelir ve gider işlemleri gerçekleştirilmesini ve istenen bilgilerin gerektiği şekilde sunulmamasını mali inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olarak değerlendirdi.

Mahkeme, Siyasi Partiler Kanunu’nun 111’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Söz konusu madde, mali inceleme ve araştırmaları engelleyen veya istenen bilgileri vermeyen parti sorumluları hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis cezası öngörüyor.