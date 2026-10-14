Halk TV’nin DMM’ye takılan kuyruklu yalanları! İşte tek tek çürütülen haberler

AKİT ÖZEL

Halk TV’nin yayınları ve sosyal medya hesaplarından servis edilen haberler, çeşitli tarihlerde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin yayımladığı bültenlere konu oldu.

DMM kimi haberleri doğrudan “doğru değildir”, kimilerini “dezenformasyon” veya “manipülasyon” olarak nitelendirirken, bültenlerde Halk TV’nin haber ve sosyal medya paylaşımlarının ekran görüntülerine de yer verdi.

“MERKEZ BANKASI'NIN GİZLİ RAPORU SIZDI, DOLAR 40 TL OLACAK”

Halk TV'nin sosyal medya hesabında Mart 2024'te “Merkez Bankası Resmen Açıkladı: Dolar Kuru 15 Gün Sonra Bu Seviyeye Yükselecek!” başlığıyla bir haber paylaşıldı.

DMM ise iddiaya konu belgenin gizli veya sızdırılmış bir Merkez Bankası raporu olmadığını açıkladı. Merkezin açıklamasına göre haberde kullanılan veriler, TCMB'nin kamuoyuna açık Piyasa Katılımcıları Anketinden alınmıştı ve anketteki rakamlar Merkez Bankasının tahminini değil piyasa katılımcılarının beklentilerini gösteriyordu. DMM, “TCMB'nin doların 15 günde 40 lira olacağını içeren gizli bir raporu bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

“HALK TV'YE KARARTMA UYGULANIYOR”

14 Mayıs 2023 seçimlerinde Halk TV'nin sosyal medya hesabından, “Halk TV'ye karartma mı uygulanıyor?” paylaşımı yapıldı. İzleyiciler alternatif olarak internet yayınına yönlendirildi.

DMM, RTÜK'ten aldığı bilgiye dayanarak seçim günü Halk TV yayınlarına yönelik herhangi bir idari veya teknik müdahalenin bulunmadığını açıkladı. Halk TV'nin söz konusu paylaşımının ekran görüntüsü de DMM'nin dezenformasyon bültenine girdi.

“BİN KİŞİ BİLGİSİ DIŞINDA SANDIK KURULU ÜYESİ YAZILDI, OY KULLANAMADI”

Halk TV'nin seçim günü servis ettiği bir başka paylaşımda, “Skandal ortaya çıktı: Bin kişi bilgisi dışında sandık kurulu üyesi olarak yazıldı, oy kullanamadı” ifadeleri kullanıldı.

DMM ise YSK'nın sandık görevlilerine önceden bilgilendirme mesajı gönderdiğini; mesajlarda görev yapılacak sandığın belirtildiğini ve görevlilerin kanun gereği oylarını görev yaptıkları sandıkta kullanacaklarının açıkça bildirildiğini duyurdu. Halk TV'nin paylaşımı yine DMM bülteninde görseliyle yer aldı.

“SURİYELİLERE VERGİ MUAFİYETİ VAR”

Halk TV'deki bir programda gündeme getirilen iddialardan biri de Türkiye'deki Suriyelilerin vergi ödemediğiydi.

Programdaki iddia DMM bültenine “Suriyelilere vergi muafiyeti var, KDV/Emlak Vergisi vermiyorlar” başlığıyla girdi.

DMM, geçici koruma altındaki Suriyelilerin vergi konusunda herhangi bir genel muafiyet veya ayrıcalığının bulunmadığını ve ilgili birimlerin vergi denetimlerini düzenli olarak yaptığını açıkladı. DMM bülteninde iddianın dile getirildiği Halk TV programının ekran görüntüsü de kullanıldı.

“DEVLET KORUMASINDAKİ ÇOCUKLAR TARİKAT KAMPINA YOLLANDI”

Halk TV'de “Devlet Koruması Altındaki Çocuklar 40 Günlük Tarikat Kampına Yollandı” başlığıyla yayımlanan haber de DMM bültenine girdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının açıklamasına yer verilen bültende söz konusu iddialara karşı resmi açıklama yayımlandı. DMM'nin 84 sayılı bülteninde Halk TV'nin kullandığı başlık ve haber görseli de açıkça yer aldı.

“RTÜK HALK TV'YE MİMİK CEZASI VERDİ”

Halk TV hakkındaki RTÜK yaptırımının “mimik cezası” olduğu yönündeki haberler de DMM tarafından yalanlandı.

DMM, cezanın mimikler nedeniyle verilmediğini; 5 Eylül 2024'te Halk TV'deki programa katılan Cem Toker'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki ifadelerinin 6112 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi sonucunda kanala yüzde 3 idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Benzer bir tartışma 2022'de Ayşenur Arslan'ın programıyla ilgili de yaşanmıştı. DMM, Halk TV'ye “terörü mimikle övdüğü için” ceza verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, yaptırımın Arslan'ın Karkamış saldırısına ilişkin sözleri nedeniyle uygulandığını bildirmişti.

“RTÜK ELEŞTİREL YAYIN YAPTIĞI İÇİN HALK TV'Yİ CEZALANDIRDI”

6 Şubat depremlerinin ardından RTÜK'ün Halk TV'yi “eleştirel yayın yaptığı için” cezalandırdığı iddiası da DMM'nin deprem dezenformasyon bültenine girdi.

DMM'nin aktardığı RTÜK gerekçesine göre yaptırımlardan biri Ahmet Şık'ın Halk TV yayınındaki ifadeleri nedeniyle, diğeri ise Şirin Payzın'ın deprem bölgesinde “sistematik yağmacılık ve hırsızlık” yapıldığı yönündeki sözlerinin doğruluğundan emin olunmadan yayımlanması gerekçesiyle uygulanmıştı. DMM, dolayısıyla cezanın “eleştirel yayın” nedeniyle verildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

“BOĞAZ'DAKİ İKİ KÖPRÜ SATILACAK”

Halk TV'nin Eylül 2025'te sosyal medya hesabından “Köprülerin satılması da vatandaşa yük!” ifadeleriyle yaptığı paylaşımda “Boğaz'da iki köprü satılacak” iddiası gündeme taşındı.

DMM ise söz konusu varlıkların yabancılara satılacağı veya devletin elinden çıkarılacağı yönündeki iddiaların “tamamen asılsız” olduğunu bildirdi; haberlerde kullanılan “satış” ve “peşkeş” gibi ifadelerin gerçek dışı algı oluşturduğunu açıkladı. Halk TV'nin paylaşımının ekran görüntüsü de DMM bülteninde yer aldı.

“ERDOĞAN'IN ZİYARETİNDEN SONRA KANAL İSTANBUL GÜZERGÂHI İMARA AÇILDI”

Halk TV hesabından Haziran 2025'te “Rantın yolu böyle yapıldı... Deprem müteahhitlerine Kanal İstanbul desteği” ifadeleriyle bir haber servis edildi. Paylaşım DMM'nin 180 numaralı bültenine girdi.

DMM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nakkaş Otoyolu ziyaretinin ardından Kanal İstanbul güzergâhındaki bir bölgenin imara açıldığı ve lüks konut yapılacağı iddiasını “tamamen asılsız” olarak nitelendirdi. Açıklamada, ilgili ihalelerin Erdoğan'ın 27 Şubat 2025 tarihli ziyaretinden önce, 16 Aralık 2024-31 Ocak 2025 arasında gerçekleştirildiği; yapılacak konutların lüks değil TOKİ sosyal konutları olduğu ve projenin Kanal İstanbul'la ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

HALK TV'NİN HABERLERİ DMM BÜLTENLERİNE GİRDİ

Ortaya çıkan tablo, Halk TV'nin farklı dönemlerde ekonomi, seçimler, göçmenler, RTÜK ve kamu yatırımları gibi birbirinden tamamen farklı konulardaki yayınlarının DMM'nin incelemelerine konu olduğunu gösteriyor.

Üstelik bazı vakalarda yalnızca genel bir yalanlama yapılmadı; Halk TV'nin paylaşımının ekran görüntüsü doğrudan DMM'nin resmi dezenformasyon bültenine konuldu.

Kendisini kamuoyuna “bağımsız gazetecilik” iddiasıyla sunan Halk TV'nin, resmi kurumlar tarafından gerçeğe aykırı veya manipülatif olduğu açıklanan bu yayınlar konusunda nasıl bir gazetecilik siciline sahip olduğu ise ortada.

DMM'nin bültenlerine bakıldığında ortaya çıkan soru da oldukça açık:

Gazetecilik kamuoyunu bilgilendirmek için mi yapılıyor, yoksa önce algı oluşturulup gerçekler resmi açıklamalar geldikten sonra mı ortaya çıkıyor?