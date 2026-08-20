Türkiye’nin ihmal edilen beka meselesi: Genç kuşağın yüzde 40’ı evliliği düşünmüyor!

TÜİK’in 2025 verilerine göre Türkiye’de canlı doğan bebek sayısı 895 bine geriledi. Toplam doğurganlık hızı ise kadın başına 1,42 çocuk seviyesine düştü. Oysa 2016 yılında Türkiye hâlâ nüfusun kendisini yenileme sınırı kabul edilen 2,10 seviyesindeydi. Dokuz yılda yaşanan gerileme, Türkiye’yi nüfusunu doğal yollarla yenileyemeyen ülkeler arasına hızla yaklaştırdı.

Daha çarpıcı olan ise düşüşün ülkenin belli bölgeleriyle sınırlı kalmaması. Toplam doğurganlık hızının 1,50’nin altında kaldığı il sayısı 2017’de yalnızca 4 iken 2025’te 59’a yükseldi. Türkiye’nin büyük bölümünde iki çocuklu aile dahi giderek istisnaî bir hâle geliyor.

Nüfus meselesindeki değişim hanelerin yapısında da görülüyor. Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğü 2008’de 4 kişi iken 2025’te 3,08 kişiye geriledi. Tek kişilik hanelerin toplam haneler içerisindeki oranı 2014’te yüzde 13,9 seviyesindeyken 2025’te yüzde 20’yi aştı. Tek başına yaşayan yaşlı sayısı ise 1 milyon 836 bine ulaştı.

Yani mesele gelecekte yaşanabilecek bir nüfus krizi değil. Türkiye’nin aile yapısı şu anda küçülüyor ve toplum yalnızlaşıyor.

Genç kuşağın yüzde 40’ı evliliği düşünmüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TÜİK ve Enstitü Sosyal iş birliğiyle 2026’da gerçekleştirilen araştırma bu değişimin genç kuşaktaki boyutunu da ortaya koydu.

12 ilde 6 bin 530 haneye girilerek 10 bin 408 kişiyle yüz yüze yapılan çalışmada, üçüncü kuşakta evlenmeyi düşünmeyenlerin oranının yüzde 40’a yaklaştığı tespit edildi. Aynı araştırmada ideal evlilik yaşının yükseldiği, tercih edilen çocuk sayısının ise kuşaklar ilerledikçe düştüğü belirlendi. Buna karşılık katılımcıların yüzde 90’dan fazlası çocuk sahibi olmanın aile olma duygusunu güçlendirdiğini ifade etti.

Ortada dikkatle okunması gereken bir çelişki var: Toplum çocuk ve aile kavramını bütünüyle reddetmiş değil. Fakat yeni kuşak, aile kurmayı giderek kendi hayat planının dışına çıkarıyor.

Dolayısıyla mesele gençlere “Niçin evlenmiyorsunuz?” diye çıkışmaktan ibaret görülemez. Genç insanı evlilikten uzaklaştıran iktisadî düzenin, kültürel atmosferin, eğitim sisteminin, kadın-erkek ilişkilerinin, çalışma hayatının ve ferdiyetçi dünya görüşünün tamamı birlikte ele alınmak zorunda.

“Üç çocuk” demek yetmedi

Türkiye yaklaşık yirmi yıldır nüfus meselesini “en az üç çocuk” çağrısı üzerinden tartışıyor. Bugün gelinen noktada devletin kendi resmî politika belgeleri dahi doğurganlıktaki gerilemeyi “varoluşsal” bir mesele olarak tarif ediyor. 2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi’nde doğurganlığın düşmesi, evlenme yaşının yükselmesi, hiç evlenmeme oranının artması, hanelerin küçülmesi ve nüfusun yaşlanması aynı tehdidin parçaları olarak sıralanıyor.

Burada asıl dikkat edilmesi gereken husus, devletin kendi belgesi bile meselenin yalnızca para olmadığını kabul ediyor.

Vizyon Belgesi’nde doğurganlıktaki gerilemenin ekonomik şartlarla tek başına açıklanamayacağı; iş-aile dengesindeki yapısal zorlukların yanı sıra “zihniyet, yaşam pratikleri ve toplumsal değerlerdeki dönüşümün” de doğumların azalmasında etkili olduğu açıkça ifade ediliyor.

Evlilik artık “yuva”dan önce “yük” olarak görülüyor

Modern hayat insanın evlilikle kurduğu münasebeti değiştirdi. Evlilik, geçmişte yetişkinliğin tabii bir merhalesi, yuva kurmak ise hayatın merkezî gayelerinden biri olarak kabul edilirken bugün giderek ertelenebilen, hatta bütünüyle vazgeçilebilen bir tercih hâline geliyor.

Bu dönüşüm devletin 2026-2035 Vizyon Belgesi’nde de açıkça kabul ediliyor. Belgede Türkiye’de hiç evlenmeme oranlarının bütün yaş gruplarında arttığı, evliliği geciktiren yapısal şartların yanında ciddi bir zihniyet dönüşümü bulunduğu belirtiliyor. Evliliğin artan bir kesim tarafından bireysel özgürlükle çelişen bir kurum gibi algılandığı; bireyselleşme ve dijitalleşmenin de bu anlayışı beslediği kaydediliyor.

Aile üzerine yıllardır yapılan çalışmalar da aynı kırılmaya işaret ediyor. Modern hayatın merkezine “ben”i koyan anlayış, evliliğin tabiatında bulunan fedakârlık, sabır, paylaşma, sadakat ve sorumluluk gibi değerleri aşındırıyor. Aile üyeleri birbirini tamamlayan unsurlar olmaktan çıkarılıp hak ve menfaatlerini sürekli karşı karşıya getiren iki bağımsız fert gibi tasavvur ediliyor. Rekabet, sınırsız ferdî özgürlük ve tüketim kültürü; aile içerisindeki müşterek hayatın önüne geçiriliyor.

Böyle bir dünyada evlenmek “hayat kurmak” yerine “özgürlük kaybetmek”, çocuk sahibi olmak “nesil yetiştirmek” yerine “masrafa girmek”, fedakârlık ise fazilet yerine “kendinden vazgeçmek” olarak okunmaya başlıyor.

Demografik çöküş işte bu zihniyet zemininde büyüyor.

Erkekliğe erkek, kadınlığa kadın olmak zor geliyor

Meselenin üzerinde yeterince durulmayan diğer tarafı ise kadın ve erkeğin aile içerisindeki yerinin giderek belirsizleşmesi.

Modern dünyanın ürettiği hayat biçimi, kadın ile erkeği birbirini tamamlayan iki cins olmaktan çıkararak aynı hayat kalıbının içerisine sokmaya çalışıyor. Fıtrî farklılıkları kabul eden iş bölümü “eşitsizlik”, annelik kadının şahsî gelişiminin önündeki engel, babalık ise büyük ölçüde ekonomik yük üzerinden tarif ediliyor. Neticede erkekliğe erkek olmak, kadınlığa kadın olmak zor geliyor.

Erkeğin ailesine karşı himaye, geçim, rehberlik ve mesuliyet vazifesi aşınıyor. Erkek evden, evlilikten ve baba olmaktan kaçan; gençliğini mümkün olduğunca sorumluluksuz geçirmek isteyen bir tipe sürükleniyor.

Kadın tarafında ise annelik ve evin inşası giderek ikinci sınıf bir uğraş gibi gösteriliyor. Kadının kıymeti aile içerisinde yetiştirdiği nesille, kurduğu yuvayla ve topluma yaptığı çok yönlü katkıyla birlikte değerlendirilmek yerine yalnızca piyasa içerisindeki üretkenliği ve kariyeri üzerinden ölçülüyor.

Bunun neticesinde kadın da erkek de aynı piyasa düzeninin içerisine çekilirken çocuk, aile ve ev hayatının ihtiyaçlarını kimin karşılayacağı meselesi ortada kalıyor.

Aile üzerine yapılan sosyolojik ve dinî çalışmalarda yıllardır dikkat çekilen temel meselelerden biri de bu: Batılı modernleşmenin toplumu kendi tarihî ve ahlâkî gerçekliğinden koparması; kadınla erkeğin farklılıklarını bir çatışma alanı olarak kurması ve aile içerisindeki tamamlayıcılığı giderek zayıflatması.

Üstelik bugün devletin kendi politika belgesi de “cinsiyetsizleştirme” akımlarının kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılıkları anlamsızlaştırdığını, anne-babalık rollerini muğlaklaştırdığını ve aileyi aşındırdığını açık biçimde kayıt altına alıyor.

Madem teşhis budur, bunun eğitimde, medyada, hukukta, çalışma hayatında ve sosyal politikalarda bir karşılığı bulunmak zorunda.

Kadın da erkek de kapitalist çalışma düzeninin altında eziliyor

Bugünün şehir hayatı aile kurmayı fiilen pahalılaştırıyor. Konut meselesi, kiralar, düğün masrafları, güvencesiz çalışma, uzun mesailer, ulaşım süreleri ve çocuk bakımının maliyeti gençleri evlilikten ve çocuk sahibi olmaktan uzaklaştırıyor.

Devletin Aile ve Nüfus On Yılı belgesi dahi hızlı kentleşmenin barınma, beslenme, ulaşım ve çocuk bakımı üzerindeki yükü artırdığını; iş-aile dengesini zorlaştırarak aile yapısını zayıflattığını kabul ediyor.

Bugün birçok genç erkek, tek maaşla bir evi geçindiremeyeceğini düşündüğü için evliliği erteliyor. Kadın ise çocuk sahibi olduğunda çalışma hayatı ile annelik arasında ağır bir sıkışmaya mahkûm ediliyor. Çocuğun ilk yıllarında anne-babasıyla geçireceği zamanın yerine kreş, bakıcı ve kurumlar konuluyor; buna rağmen aileden “daha çok çocuk” bekleniyor. Bir tarafta insanı sabahın erken saatinden akşama kadar evinden koparan çalışma düzeni kurulurken diğer tarafta “Niçin çocuk yapmıyorsunuz?” diye sormak kendi içinde çelişkili bir politika ortaya çıkarıyor.

194 bin boşanma: Kurulan aile de korunamıyor

TÜİK verilerine göre 2025 yılında 552 bin 237 çift evlendi, 193 bin 793 çift boşandı. Boşanmaların yüzde 34’ü evliliğin ilk beş yılı içerisinde gerçekleşti. Aynı yıl kesinleşen boşanmalar sonucunda 191 bin 371 çocuk velayet kararına konu oldu. Bu rakamlar aile krizinin yalnız “evlenmeme” başlığından okunamayacağını gösteriyor. Türkiye gençleri evlendirebilse bile bu evlilikleri devam ettirecek kültürü, ahlâkı ve sosyal zemini yeniden inşa etmek zorunda.

Eşlerin birbirine karşı tahammülünün azalması, hayatın müşterek bir kader olarak görülmemesi, ekonomik sıkışmışlık, aile büyüklerinin desteğinin zayıflaması, dijital hayatın mahremiyeti aşındırması, sadakat ve mesuliyet anlayışındaki dönüşüm, aile içi çatışmaların büyümesinde birlikte rol oynuyor.

Geniş aileden çekirdek aileye, oradan da tek kişilik haneye doğru ilerleyen değişim; aynı zamanda insanı anneanne, babaanne, dede, amca, hala ve dayı gibi geçmişte ailenin tabii destek mekanizmasını meydana getiren çevreden de koparıyor. Aile küçüldükçe aileyi taşıyan sosyal ağ da küçülüyor.

Anne ortadan çekilirken “kedi annesi” ve “köpek annesi” türetiliyor

Ailedeki kavram değişiminin en dikkat çekici görüntülerinden biri de annelik ve babalık gibi insana, nesle ve akrabalığa ait kavramların giderek başka alanlara taşınması. “Kedi annesi”, “köpek annesi”, “patili çocuğum” gibi ifadeler artık reklamlara kadar girmiş durumda. Tam da Türkiye’nin doğurganlığın çöküşünü tartıştığı, gençlerin yüzde 40’ının evlenmeyi düşünmediğinin açıklandığı bir dönemde anneliğin çocuk ve nesilden koparılarak yeniden tarif edilmesi Batıcı ellerle aile kurumunun ne denli ifsad ettiğini gösteriyor.

Dijital hayat aileyi aynı evin içinde parçalıyor

Aynı evin içerisinde yaşayan anne, baba ve çocukların her biri başka bir ekranın içerisine çekiliyor. Ortak sofra, aile sohbeti, komşuluk, akraba ziyareti ve birlikte geçirilen zaman azalırken ferdin zihnini artık evindeki insanlar kadar algoritmalar şekillendiriyor. Devletin Vizyon Belgesi’nde de algoritmik içerik yönlendirmeleri, dijital manipülasyon, bireyselleşme ve zararlı alışkanlıklar aile ve nesiller bakımından tehdit başlıkları arasında gösteriliyor.

Bakanlık istatistik kurumu mu?

Aile politikasını yöneten kurumun vazifesi, 1,42’nin neden ortaya çıktığını bulmak ve bu oranı meydana getiren hayat şartlarını değiştirmektir.

Türkiye’nin artık aile üzerine slogan üretmekten çok aile üzerine düşünmeye ihtiyacı var. Aile meselesi kısa süreli kampanyalardan çıkarılarak kurumsal, istikrarlı ve on yıllara yayılan bir devlet siyasetine dönüştürülmeli. Bu sahada yıllardır çalışan sosyologlar, tarihçiler, ilahiyatçılar, hukukçular, iktisatçılar, psikologlar, eğitimciler, hekimler ve şehircilik uzmanları aynı masada buluşturulmalı. Aileyi yalnız bir sosyal yardım başlığı olarak gören bürokratik yaklaşım terk edilmeli. Aile üzerine uzun yıllardır yapılan çalışmalarda da meselenin günübirlik organizasyonlarla değil, kendi tarihî ve ahlâkî değerlerimiz üzerinden ve bütüncül biçimde ele alınması gerektiği özellikle vurgulanıyor. Üstelik devletin kendi Vizyon Belgesi de politika üretiminde disiplinler arası ve çok paydaşlı yaklaşımı, mevzuatın aile ve nüfusa etkisinin incelenmesini, kök neden araştırmalarını ve aile odaklı veri üretimini öngörüyor.

Aileye göre bir hayat nizamı kurmak gerekiyor

Gerçek bir aile politikasının ilk adımı, gençlerin evlenebilmesini mümkün kılacak ekonomik zeminin kurulmasıdır. Gençlere bir defalık kredi vermenin yanında aile kuracak insan için erişilebilir konut, istikrarlı iş, düşük kira yükü ve evlilik sonrasında sürdürülebilir gelir mekanizmaları gerekiyor.

Çocuklu aile açık biçimde korunmalı. Vergi sistemi, konut politikası, ulaşım, çalışma saatleri, yıllık izinler ve sosyal destekler çocuklu aile lehine yeniden düzenlenmeli. Üç ve daha fazla çocuk yetiştiren aileler yalnız birkaç yıl süren nakdî ödemelerle bırakılmamalı; uzun vadeli ekonomik ve sosyal güvenceye kavuşturulmalı.

Medya politikaları da nüfus siyasetinden ayrı düşünülemez. Bir taraftan üç çocuk çağrısı yapıp diğer taraftan televizyonlarda, dizilerde, reklamlarda ve dijital platformlarda evliliği sıkıntı, bekârlığı sınırsız hürriyet, anneliği angarya, sadakatsizliği olağan hayat biçimi hâline getiren kültür üretiminin hiçbir toplumsal neticesi yokmuş gibi davranılamaz.