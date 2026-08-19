Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı?! Bakan Gürlek operasyonun sebebini açıkladı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ile çok sayıda kişinin evine sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki evde yapılan aramanın ardından Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul ile çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Furkan Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Furkan Hareketi'ne yönelik bu sabah gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Adana başta olmak üzere birçok ilde eş zamanlı olarak başta Alparslan Kuytul Hoca ve Semra Kuytul Hoca Hanım olmak üzere çok sayıda hareket mensubunun evlerine polis tarafından baskın düzenlenmiş, evlerde arama yapılmış ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştır." denildi.

Yapılan açıklamada, gözaltına alınanlar arasında Kuytul'un avukatı Bilal İpek'in de olduğu kaydedildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten operasyona dair açıklama:

"Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden, kişiler üzerinde baskı kuran ve suçtan haksız kazanç elde eden yapılara karşı mücadelemizi hukuk içinde kararlılıkla sürdürüyoruz.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüzle koordineli yürütülen soruşturmada, kamuoyunda 'Kuytulcular' olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen gelirler mercek altına alınmıştır.

Müşteki ve tanık beyanları, mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller doğrultusunda; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; 5 şirket hakkında yönetim kayyımı atanmış, soruşturma kapsamında örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.

Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil; dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır.

Soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza; Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze, Siber Güvenlik Başkanlığımıza ve görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

DAHA ÖNCE DE OPERASYON YAPILMIŞTI

30 Ocak 2018'de Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adana, Elazığ ve Niğde'de vakfın merkezi ile yöneticilerin evlerinin de bulunduğu çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Kuytul ve dört kişi, soruşturma kapsamında 9 Şubat 2018'de tutuklanmıştı.

Yaklaşık bir yıl tutuklu kalan Kuytul, 24 Ocak 2019'da tahliye edilmiş ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

Kuytul, daha sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "terör örgütü propagandası" suçlamalarıyla yürütülen ayrı davada 2020 yılında beraat etti.

2022'DE BİR KEZ DAHA TUTUKLANMIŞTI

Kuytul, Mayıs 2022'de ise iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. Kuytul suçlamaları reddetti.

Bu dosyada tutuklu yargılanan Kuytul, Haziran 2023'te mahkeme tarafından tahliye edildi. Duruşmadaki savunmasında kaçırma olayıyla ilgisi bulunmadığını ve kimseye böyle bir talimat vermediğini söyledi.

ALPARSLAN KUYTUL KİMDİR?

1965 Adana doğumlu olan Kuytul, kendi kişisel internet sitesinde paylaştığı bilgilere göre lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Daha sonra Mısır'a gitti ve 1993-1997 yılları arasında El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku bölümünde okudu.

Kuytul, 1988'de Kardeşler Kitabevi'ni kurdu; 1994'te ise Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı hayata geçirdi.