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Dünya Türkiye'den sürpriz Sudan kararı
Dünya

Türkiye'den sürpriz Sudan kararı

Yeniakit Publisher
2023-05-04 07:57:00 -
Türkiye'den sürpriz Sudan kararı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin iç savaşın yaşandığı Sudan'daki büyükelçiliğini taşıma kararı aldığını kamuoyu ile paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Sudan'daki büyükelçiliğini taşıma kararı aldığını ifade etti.

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, Hartum'da bulunan büyükelçiliğin çatışmalar sebebiyle taşınacağını dile getirdi.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Sudan'dan bugüne kadar 2061 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan bin 763'ü kendi vatandaşımız.

Askeri bir uçakla sağlık personelimizi getireceğiz. Bundan sonra Port Sudan üzerinden vatandaşlarımızı getirmeyi düşünüyoruz. Elçiliğimiz geçici olarak Port Sudan'a taşınacak. Risk alamayız, geçici olarak Port Sudan'a taşıyacağız."
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Mepanews

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