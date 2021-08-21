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Gündem Türkiye'den skandala sert tepki: İşte modern barbarlık
Gündem

Türkiye'den skandala sert tepki: İşte modern barbarlık

Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından ABD uçağına tırmanmaya çalışıp kalkıştan hemen sonra metrelerce yükseklikten yere düşüp feci şekilde can veren Afganlar tişört oldu. Skandala tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Başkalarının çaresizliği ve acısı üzerinden haz devşirmek ve bunun ticaretini yapmak... İşte modern barbarlık" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 11:25:00 -
Türkiye'den skandala sert tepki: İşte modern barbarlık

Taliban'ın Kabil'i ve cumhurbaşkanlığı sarayını kontrol altına almasından bir gün sonra meydana gelen kaosta en az yedi kişi hayatını kaybetti. Ülkeden tahliyeler sürerken metrelerce yükseklikten düşen Afganların görüntülerinden tişört yaptılar. Uçaktan düşen Afganların siluetlerinin resmedildiği tişört, ABD'de internetten satış yapan bir platform üzerinden satışa sunuldu.

Üzerinde "Kabul Skydiving Club Est. 2021" (Kabil Atlama Kulübü 2021'de Kuruldu) yazısı bulunan tişörtler sosyal medyada infial yarattı. ABD'de satışa sunulan skandal tişörtlere büyük tepki geldi.

Sözcü İbrahim Kalın'dan sert tepki: Modern barbarlık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıklamasında şunları söyledi;

"Önce kötü bir espri sanmıştım. Doğruymuş. Başkalarının çaresizliği ve acısı üzerinden haz devşirmek ve bunun ticaretini yapmak... İşte modern barbarlık."

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Yorumlar

Husnu

Böyle ulkeden kaçmaya çalışmayıp ucaklardan dusmememizin tek sebebi ATATÜRK VE INKILAPLARIDIR.
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