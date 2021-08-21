Türkiye'den skandala sert tepki: İşte modern barbarlık

Taliban'ın Kabil'i ve cumhurbaşkanlığı sarayını kontrol altına almasından bir gün sonra meydana gelen kaosta en az yedi kişi hayatını kaybetti. Ülkeden tahliyeler sürerken metrelerce yükseklikten düşen Afganların görüntülerinden tişört yaptılar. Uçaktan düşen Afganların siluetlerinin resmedildiği tişört, ABD'de internetten satış yapan bir platform üzerinden satışa sunuldu.

Üzerinde "Kabul Skydiving Club Est. 2021" (Kabil Atlama Kulübü 2021'de Kuruldu) yazısı bulunan tişörtler sosyal medyada infial yarattı. ABD'de satışa sunulan skandal tişörtlere büyük tepki geldi.

Sözcü İbrahim Kalın'dan sert tepki: Modern barbarlık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıklamasında şunları söyledi;

"Önce kötü bir espri sanmıştım. Doğruymuş. Başkalarının çaresizliği ve acısı üzerinden haz devşirmek ve bunun ticaretini yapmak... İşte modern barbarlık."