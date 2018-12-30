Türkiye'den kritik Suudi Arabistan görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın eski Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, el-Cubeyr ile görevden ayrılması sebebiyle bir telefon görüşmesi yaptı.

Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdulaziz tarafından perşembe günü geniş çaplı kabine değişikliği yapılmış, Dışişleri Bakanlığı görevinden Adil el-Cubeyr alınarak yerine İbrahim el-Assaf getirilmişti.