Türkiye'den kritik Suudi Arabistan görüşmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudilerin eski Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr ile görüşme yaptı.30 Aralık 2018 Pazar 19:29
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın eski Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, el-Cubeyr ile görevden ayrılması sebebiyle bir telefon görüşmesi yaptı.
Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdulaziz tarafından perşembe günü geniş çaplı kabine değişikliği yapılmış, Dışişleri Bakanlığı görevinden Adil el-Cubeyr alınarak yerine İbrahim el-Assaf getirilmişti.
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