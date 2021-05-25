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İSLAM Türkiye’den kaç kişi hacca gidecek? Türkiye hac kontenjanı güncel
İSLAM

Türkiye’den kaç kişi hacca gidecek? Türkiye hac kontenjanı güncel

Türkiye’den hacca gideceklerin sayısı | Koronavirüs salgını sebebiyle geçen yıl Suudi Arabistan ülke dışında hac için misafir kabul etmemişti. Diyanet İşleri bu sebeple hac kaydı yaptıranların haklarının 2021’de devam edeceğini duyurmuştu. Temmuz ayına yaklaşırken pek çok kişi bu yıl hacca gidilip gidilmeyeceğini araştırıyor. Peki, Türkiye’den hacca kaç kişi gidecek? Türkiye’den hacca gidecekle nasıl belirlenecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 09:39:00 -
Türkiye’den kaç kişi hacca gidecek? Türkiye hac kontenjanı güncel

Koronavirüs salgını hac ibadetiyle ilgili de kısıtlamalar getirmişti. Geçen sene Suudi Arabistan hac için ülke dışından kimseyi kabul etmemişti. Umre ibadeti içinse kasım ayında belirli ülkelerden misafir edilmeye başlandı. Ancak Türkiye söz konusu listede yer almadı. Hac ibadeti için geri sayım başlarken Suudi Arabistan’dan önemli bir açıklama geldi. Peki, Türkiye’den hacca kaç kişi gidecek?

Türkiye’den kaç kişi hacca gidecek?  Türkiye hac kontenjanı güncel

Suudi Arabistan tarafından yayınlanan 9 sayfalık genelge ile hac ibadeti ve hacı adayları ile ilgili kurallar belli oldu. Genelge ile bu yıl yapılacak olan hac ibadeti için yerli ve yabancı hacıları da içeren sadece 60 bin kişilik kontenjan planlandığı aktarılarak, 45 bin hacı adayının yurtdışından, 15 bin hacı adayının ise yurtiçinden kabul edileceği belirtildi. Hacı adaylarının 18-60 yaş arasında olacağı ifade edilen genelgede, hacı adaylarının sağlıklı kişiler olmaları gerektiği belirtildi.

Türkiye’den hacca kaç kişinin gideceğini ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde Diyanet İşleri’nden kontenjan ve gidecek kişilerin belirlenmesine ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor.

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