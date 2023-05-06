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Dünya Türkiye'den İran'a kaçırılan rejim muhalifi idam edildi
Dünya

Türkiye'den İran'a kaçırılan rejim muhalifi idam edildi

Yeniakit Publisher
2023-05-06 15:58:00 -
Türkiye'den İran'a kaçırılan rejim muhalifi idam edildi

Türkiye'den İran'a kaçırılan ve İsveç vatandaşlığı da bulunan rejim muhalifi Habib Chaab'a 'terörizm' suçundan verilen idam cezası cumartesi günü infaz edildi.

Türkiye'den İran'a kaçırılan ve İsveç vatandaşlığı da bulunan rejim muhalifi Habib Chaab'a 'terörizm' suçundan verilen idam cezası cumartesi günü infaz edildi.

İsveç'ten Türkiye'ye geldiği sırada kaybolan Habib Chaab, Ekim 2020'de Tahran'da mahkemede yargılanırken ortaya çıktı. Chaab'ın İran istihbaratı tarafından Van üzerinden kaçırıldığı belirlenirken Türkiye'de olayla ilgili olarak 11 kişi tutuklanmıştı.

Tahran'da yapılan yargılamanın ardından 'Nidal Hareketi adlı bir isyancı grubun oluşumu, yönetimi ve liderliği yoluyla yeryüzünde bozgunculuk yapmak ve Huzistan eyaletinde çok sayıda terörist operasyon tasarlamak ve yürütmekle' suçlanan muhalif Chaab idam cezasına çarptırıldı.

İranlı yetkililer Şaab'ı 2005 yılından bu yana sırasıyla İsrail ve İsveç istihbarat teşkilatları "Mossad ve Sapo'nun koruması altında" saldırılar düzenlemekle suçladı.

İran devlet televizyonu Chaab'ın 2018 yılında Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'da bir askeri geçit törenine düzenlenen ve 25 kişinin ölümüne ve yaklaşık 250 kişinin yaralanmasına neden olan saldırının "sorumluluğunu üstlendiği" bir video yayınlamıştı. Görüntülerde Chaab, Suudi istihbarat servisleriyle çalıştığını itiraf ediyor. Ancak İran dışındaki hak örgütleri, bu tür itirafların 'baskı altında' yaptırıldığını söylüyor.
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