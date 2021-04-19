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Spor Türkiye'den hangi takımlar Avrupa Süper Lig'ine katılacak? TFF, Avrupa Süper Lig'i açıklaması
Spor

Türkiye'den hangi takımlar Avrupa Süper Lig'ine katılacak? TFF, Avrupa Süper Lig'i açıklaması

Türkiye, Avrupa Süper Lig'ine gidecek mi? 12 kulübün kurduğu ve başta UEFA ile FIFA'nın tepki gösterdiği Avrupa Süper Ligi hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. Peki, Avrupa Süper Ligi'ne kim katılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 16:38:00 -
Türkiye'den hangi takımlar Avrupa Süper Lig'ine katılacak? TFF, Avrupa Süper Lig'i açıklaması

Avrupa’nın önde gelen 12 kulübü ismine Avrupa Süper Ligi’i ismini verdikleri bir turnuva için girişime başladı. Avrupa futbolunda geniş yankı uyandıran bu duruma Türkiye Futbol Federasyonu’da sessiz kalmadı. Peki, Avrupa Süper Ligi’nde hangi takımlar olur?

Türkiye'den hangi takımlar Avrupa Süper Lig'ine katılacak? TFF, Avrupa Süper Lig'i açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'da bazı kulüpler tarafından "Avrupa Süper Ligi" adıyla oluşturulan projeye tepki gösterdi.

TFF'nin internet sitesinden "Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez" başlığıyla yayımlanan açıklamada, "Bazı Avrupa kulüpleri tarafından oluşturulduğu ilan edilen Avrupa Süper Ligi projesi ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişe ile takip etmekteyiz. Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz" denildi.

TFF'nin, futbolun çatı kurumları FIFA ve UEFA başta olmak üzere tüm paydaşlar ve bu spora gönülden bağlı futbol ailesinin her ferdinin yanında olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Yönetim Kurulu’na inanıyoruz, alacakları kararı sonuna kadar destekliyoruz. Önemli olan, zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte, bu oyunun geleceği için bireysel değil birlik beraberlik içerisinde hareket etmek ve bu yönde kararlar almaktır. Futbolun geleceği adına, söz konusu oluşumda yer alan kulüpleri, başlattıkları bu ayrılıkçı eylemden bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz. Yalnızca kendi çıkarlarını düşünen bu harekete haklı bir tepki gösteren Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfına sergiledikleri bu duruş için Türk futbolu adına teşekkür ediyoruz."

Avrupa Süper Ligi takımları kimler? Avrupa Süper Ligi’ne katılan takımlar hangileri?
Avrupa Süper Ligi takımları kimler? Avrupa Süper Ligi’ne katılan takımlar hangileri?

Spor

Avrupa Süper Ligi takımları kimler? Avrupa Süper Ligi’ne katılan takımlar hangileri?

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