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Gündem Türkiye'den 9 ülkeye sert tepki! Bildiri yayınladılar
Gündem

Türkiye'den 9 ülkeye sert tepki! Bildiri yayınladılar

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Med9 Zirvesi sonunda kabul edilen bildiriye tepki göstererek "Taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 08:59:00 -
Türkiye'den 9 ülkeye sert tepki! Bildiri yayınladılar

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med9) Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiriye tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;

"AB'nin dokuz üyesinin (Fransa, GKRY, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya, Yunanistan) 17 Eylül 2021 tarihinde Atina'da yaptıkları Zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümleri, önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur.

Söz konusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve GKRY'nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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