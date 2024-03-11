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Ekonomi Türkiye'deki Fransız ortaklı ünlü şirket ne yaptıysa olmadı! İflasını istedi
Ekonomi

Türkiye'deki Fransız ortaklı ünlü şirket ne yaptıysa olmadı! İflasını istedi

Yeniakit Publisher
2024-03-11 07:55:00 - 2024-03-11 07:59:25
Türkiye'deki Fransız ortaklı ünlü şirket ne yaptıysa olmadı! İflasını istedi

Fransız ortaklı Sodimas Asansör San. AŞ ile Aytam Grup Asansör, ekonomik sıkıntıları aşamayınca iflasını istedi.

Fransız ortaklı Sodimas Asansör San. AŞ ile Aytam Grup Asansör, yaşadıkları mali darboğazı aşamayınca mahkemenin yoluna gitti. Aytam Grup’a 6 aylık mühlet verildi. Sodimas Asansör ise iflasını istedi.

1992’de kurulan Sodimas Asansör Sanayi Ve Tic. AŞ, iflas talebi ile İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu. Şirketin iflas talepli davasına ilişkin duruşma 12 Haziran’da görülmeye başlanacak.

Anılan şirketin yönetiminde Emin Deniz Ramazanoğlu, Patrice Jean Arnoult yer alıyor.

SÜRE 6 AY UZATILDI

Konkordato talebi ile mahkemeye başvuran Aytam Grup Asansör Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ise 17 Şubat 2024 itibari ile 6 ay uzatıldı.

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