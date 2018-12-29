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Türkiye'de yargılanmıştı! Vatandaşlıktan çıkarıldı

Avustralya İçişleri İçişleri Bakanı Peter Dutton, Türkiye'de yargılanan Avustralya uyruklu DEAŞ’lı terörist Neil Chistopher Prakash'ın vatandaşlıktan çıkarıldığını açıkladı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 06:45
Türkiye'de yargılanmıştı! Vatandaşlıktan çıkarıldı

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, terör örgütü  DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde  yargılanan ve halen Gaziantep H Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Neil Chistopher  Prakash'ın Avustralya vatandaşlığından çıkarıldığını duyurdu. 

Dutton, bakanlığının resmi sayfasından yaptığı yazılı açıklamada,  Prakash'ın terör örgütü DEAŞ'ın hizmetinde bulunmasından dolayı Avustralya  vatandaşlığının iptal edildiğini bildirdi. 

Prakash dahil Avustralya’ya bağlılıklarına aykırı eylemlerinden dolayı  toplam 12 kişinin vatandaşlıktan çıkartıldığını vurgulayan Dutton, ‘‘Yurt dışında  terörist davranışlarda bulunan çifte vatandaşların Avustralya vatandaşlığının  sona erdirilmesi, Avustralya'nın uluslararası şiddet içeren aşırılıklara ve  terörizme tepkisinin önemli bir parçasıdır.’’ ifadelerini kullandı.

Avustralya’nın DEAŞ’ı 6 Mayıs 2016’da terör örgütü ilan ettiğini  hatırlatan Dutton, terörizme bulaşan ve çifte vatandaşlıkları bulunanların,  Avustralya vatandaşlıklarını kaybedeceklerini kaydetti.

Fiji-Hindistan ve Kamboçya kökenli 27 yaşındaki Avustralya vatandaşı  Prakash ülkenin en çok aranan teröristleri arasında yer alıyor. Bazı medya  organlarında "yalnız, kaybolmuş bir adam, çete üyesi, uyuşturucu sorunu bulunan,  başarısız bir hip hop sanatçısı" olarak tanımlanan Prakash’ın, 2013 yılında  Suriye’ye giderek DEAŞ’e katıldığı ve ismini Abu Khaled al-Cambodi olarak  değiştirdiği belirtiliyor.

Prakash, 24 Ekim 2016'da Kilis sınır hattından yasa dışı yollarla  Türkiye'ye geçmeye çalışırken yanında Rumana Bibi ve Fadxiya Ahmed ile  yakalanmış, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden olduğu tespit  edilmişti.

Halen Gaziantep H Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan ve Kilis Ağır Ceza  Mahkemesinde Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla 20 Aralık 2018’de  hakim karşısına çıkan Prakash, ‘‘Ben 2 yıl 2 aydır cezaevindeyim. Ben DEAŞ'tan  ayrılmış birisiyim. DEAŞ ile hiçbir ilgim yoktur. Tövbe ettim, neden bu kadar  tutuklu kaldım anlayamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Avustralya, sosyal medya üzerinde yayınlanan görüntülerde terör  örgütünün propagandasını yapan ve Avustralya’ya yönelik terör eylemi çağrısında  bulunan Prakash’ın Türkiye’den iadesini istemişti. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 07:09
  1. Kilis
  2. Gaziantep
  3. Avustralya
  4. DEAŞ
  5. Peter Dutton
  6. Neil Chistopher Prakash
  7. DÜNYA Haberleri

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