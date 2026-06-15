Türkiye yazdı, sıra Jüride: Direniş ve Adalet senaryo yarışmasında final heyecanı...

Zeytinburnu Belediyesi’nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılına özel olarak düzenlediği “Direniş ve Adalet” Kısa Film Senaryo Yarışması’nda finale kalma heyecanı yaşanıyor. Alanında uzman ön jüri tarafından 249 senaryo arasından büyük bir titizlikle seçilen 40 finalist eser, şimdi kazananları belirlemek üzere jürinin değerlendirmesine sunuldu.

Zeytinburnu Belediyesi, 15 Temmuz'un toplumsal hafızasını sanatın evrensel diliyle geleceğe taşımak amacıyla başlattığı yarışmada final aşamasına geldi. Türkiye’nin dört bir yanından yarışmaya gönderilen 249 özgün senaryo, öncelikle alanında uzman isimlerden oluşan ön jüri tarafından değerlendirildi. Özgünlük, hikâye kurgusu, karakter derinliği ve “Direniş ve Adalet” temasına uygunluk kriterleri çerçevesinde yapılan titiz incelemeler sonucunda finale kalan eserler belirlendi.

ÖN ELEMEYİ 40 SENARYO GEÇTİ

Yarışmaya gönderilen 249 eser arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda 40 senaryo bir üst aşamaya yükselmeye hak kazandı. Liste, senarist isimlerine göre alfabetik olarak oluşturuldu. Ön jüri değerlendirmelerini başarıyla geçen eserler, ana jürinin detaylı incelemesine sunuldu.

JÜRİ KAZANANI BELİRLEYECEK

Şimdi gözler, ödül sahiplerini belirleyecek olan jürinin nihai kararına çevrildi. Sinema ve edebiyat dünyasının kıymetli isimlerinden oluşan seçici kurul; ödüllü yönetmen ve senarist Faysal Soysal, başarılı senarist Gülin Tokat ve usta yazar-öykücü Yıldız Ramazanoğlu, 40 finalisti hem edebi derinlikleri hem de sinematografik görsel potansiyelleri açısından değerlendirecek. Türkiye’nin kültürel hafızasına iz bırakacak eserler, bu titiz değerlendirme sürecinin ardından açıklanacak.

ÖMER ARISOY: “SANAT, HAFIZAYI GELECEĞE TAŞIYAN EN GÜÇLÜ DİLDİR”

Yarışmanın toplumsal bir sorumluluk projesi olduğunu vurgulayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sürecin sanat açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“15 Temmuz sadece bir gecenin adı değildir; milletimizin iradesinin, cesaretinin ve adalet duygusunun tarihe düştüğü güçlü bir destandır. Biz bu hafızanın yalnızca anmalarda değil, sanat eserlerinde de yaşamasını istiyoruz. ‘Direniş ve Adalet’ temasıyla başlattığımız bu yarışmaya gösterilen yoğun ilgi, toplumumuzun ortak hafızasına sahip çıkma konusundaki duyarlılığını ortaya koymuştur. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 249 senaryo, bu milletin hikâyesini anlatma isteğinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Şimdi ana jürimizin değerlendirmesiyle finale kalan 40 eser arasından seçilecek çalışmalar, geleceğin sinema diliyle bu hafızayı yarınlara taşıyacak.”

725 BİN TL’LİK DEV ÖDÜL VE YAPIM DESTEĞİ

Yarışma, sadece bir senaryo ödülü değil, aynı zamanda nitelikli bir sinema eserinin hayata geçirilmesi için de bir köprü vazifesi görüyor. Toplam 725 bin TL değerinde ödül havuzunun yer aldığı organizasyonda dereceye giren senaryolar büyük bir destekle taçlanacak:

Birinciye: 100 bin TL para ödülü ve senaryosunu beyaz perdeye taşıması için 500 bin TL değerinde Film Yapım Desteği.

İkinciye: 75 bin TL para ödülü.

Üçüncüye: 50 bin TL para ödülü.

Birincilik ödülünü kazanan eser, Balkon Film danışmanlığında filme dönüştürülecek ve önümüzdeki yıl Zeytinburnu Belediyesi’nin 15 Temmuz programları kapsamında izleyiciyle buluşacak.

ÖN ELEMEYİ GEÇEN 40 ESER

1. Abdullah Dursun — Balonlar

2. Ali Beheşti Kadıoğlu — Zamanda Bir Köprü

3. Ali Rıza Ateş — Aynı Toprak

4. Arzu Candan Sürmen — Kesişme Noktası

5. Aslı Erdem Öge — Umut Apartmanı

6. Aykut Topçu — Boş Sayfada Kalanlar

7. Ayşegül Ağca — 00:17 / Emanet

8. Bahar Kocaer — Kızılelma

9. Belgin Demirtaş — Sınır

10. Bilge Keyvanoğlu — Başka Mesele

11. Burak Şahin — Vakit

12. Çiğdem Ayişan — Silinmeyen

13. Deniz Büyükkırlı — Aslı Başrol İstiyor

14. Elçin Ögden — Emanet

15. Emrah Alparslan Konukman — Vurulduk

16. Esranur Kahraman — Terazinin Kefeleri

17. Fatma Çakmak Özcan — Operatör

18. Gülsüm Çelik — Siz Hiç Süper Kahraman Gördünüz Mü?

19. Gülşen Yılmaz — Köprüden Sonra

20. İlkay Tolga Havabent — Mührün Sahibi

21. İlker Özkap — Son Şarj

22. Kamil Kahraman — Sırat Köprüsü

23. Merve Kuş Mataracı — Annem Duymasın Diye

24. Merve Mina Seyhan — Gece Bölünürken

25. Mustafa Geneli — Hatıranın Direnci

26. Mustafa Sami Erdem — Emanetin Ritmi

27. Nuran Yalçın Ceylan — Birlik Apartmanı

28. Oğuz Kağan Aydos — Kırık Yelkovan

29. Orhan Bağcı — 10. Mektup

30. Sedef Merzeci — Başaramadılar

31. Sude Nur Yaşa — İsimsiz Yüz

32. Süleyman Durunesil — Susmayan Gece

33. Süleyman Oğultan Güler — Terbiyeci

34. Vedat Karadeniz — Tarihte Bir 15 Temmuz

35. Yakup Alacatlı — Zamanın Tanığı

36. Yakup Eldik — Açık Geçiş

37. Yasin Yılmaz — Emanet

38. Yasin (Zeyd) Öztürk — Pembe Bayrak

39. Yaşar Aynur — Terazinin Şafağı

40. Yusuf Faruk Tunç / Ömer Miraç Tunç — On Kere Daha