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Gündem Yakından takip ediyoruz: Bahçeli'den erken seçim açıklaması
Gündem

Yakından takip ediyoruz: Bahçeli'den erken seçim açıklaması

Yeniakit Publisher
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Yakından takip ediyoruz: Bahçeli'den erken seçim açıklaması

Partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin seçime ilişkin sorusunu yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Önemli olan seçimlerin zamanında yapılmasıdır” dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli şunları söyledi: "Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı bile yoktur. Önemli olan seçimlerin zamanında yapılmasıdır. Şu an tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak, Türkiye’yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor. Millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız"

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