Bakan Nuri Ersoy'dan yeni evlenen çifte sürpriz

Bakan Ersoy, yaptığı değerlendirmede, AK Parti’nin hizmet odaklı siyaset anlayışıyla Türkiye’nin her köşesinde eser üretmeye devam ettiğini belirterek yerel yönetimlerle kurulacak güçlü iş birliğinin vatandaşlara daha hızlı hizmet olarak yansıyacağını ifade etti. Ersoy, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şehirlerimizi daha güçlü hale getirmek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve hizmetleri daha hızlı hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel yönetimlerimizle uyum içerisinde hareket ederek ilçelerimize daha fazla eser ve hizmet kazandırmaya devam edeceğiz.” dedi. Serik ziyaretinde ilçenin çevre ve altyapı ihtiyaçları da gündeme geldi. Görüşmelerde Acısu Deresi’nde yürütülmesi planlanan dere ıslahı ve çevre düzenleme çalışmaları değerlendirilirken bölgedeki ekolojik dengenin korunmasına yönelik adımlar ele alındı. Dere üzerindeki köprülerin de ilgili mevzuat ve imar planları doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkin süreç hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, ayrıca Serik ve Belek bölgesinin artan turizm kapasitesine paralel olarak sürdürülen atıksu altyapı yatırımları da değerlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilen Serik-2 Atıksu Arıtma Tesisi’nin bölgenin altyapı ihtiyacına önemli katkı sağladığı belirtilirken turizm hareketliliği ve nüfus artışı nedeniyle kapasitenin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.