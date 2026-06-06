Bakan Nuri Ersoy'dan yeni evlenen çifte sürpriz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti’ye katılan Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ile bir araya geldi. Ersoy, Serik Belediyesi’nde gerçekleştirilen nikâh törenine katılarak Atiye Güngör ve Salim Derman çiftine sürpriz yaptı ve nikah şahitleri oldu. İlçelerde devam eden yatırımların değerlendirildiği programlarda kültür, turizm, altyapı ve ulaşım alanlarındaki çalışmalar ele alınırken belediyelerin talepleri de dinlendi. Ersoy, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki güçlü iş birliğinin hizmetlerin daha hızlı hayata geçirilmesini sağlayacağını belirterek Aksu ve Serik’e yönelik yatırımların süreceğini vurguladı.