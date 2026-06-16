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Gündem Duruşma sırasında bir anda yere yığılan savcı hayatını kaybetti!
Gündem

Duruşma sırasında bir anda yere yığılan savcı hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
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Duruşma sırasında bir anda yere yığılan savcı hayatını kaybetti!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde duruşma sırasında kalp krizi geçiren Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz hayatını kaybetti.

Gebze Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma esnasında aniden fenalaşan 49 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz yere yığıldı. İhbar üzerine adliyeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Uyumaz'ın duran kalbi, ekiplerin çabasıyla yeniden çalıştırıldı. Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Cumhuriyet Savcısı Uyumaz, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Uyumaz için yarın saat 10.00'da Gebze Adliyesinde tören düzenleneceği ve ardından cenazesinin toprağa verileceği öğrenildi.

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