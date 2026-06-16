İran anlaşmasını hazmedemedi, itlerini saldı: Netanyahu Trump'a küfür ettirdi: Ezik, pislik, hain...

Netanyahu'ya verdikleri hararetli destekle tanınan İsrailli gazeteciler, Trump ile diğer ABD yönetimi yetkililerine karşı sert ve doğrudan eleştiriler yöneltirken, Netanyahu'nun kendisine yönelik hiçbir eleştiride bulunmadı.

Sağcı yorumcu ve Kanal 12 siyasi analisti Amit Segal, Telegram'da yaptığı paylaşımda, Trump'ın, İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin vererek "tamamen teslim olduğunu" yazdı.

Sağcı Kanal 14 kanalında program yapan Shimon Riklin ise ABD'nin İsrail'i yüzüstü bıraktığını söyledi.

Bu mutabakatı dünyaya verilen bir mesaj olarak nitelendiren Riklin, "Kimin yanında yer almalısınız? Size sadık kalacak ve sizi koruyacak olanların mı, yoksa sizi yüzüstü bırakacak olanların mı?" ifadesini kullandı.

Riklin, Trump'ın ABD'yi "hiç olmadığı kadar zayıf" hale getirdiğini savunarak, kimsenin onunla müttefik olmak istemeyeceğini ve İsrail'in "hain ABD'ye" kendi çıkarları olduğunu hatırlatması gerektiğini söyledi.

TRUMP'A "EZİK", VANCE'E "PİSLİK" NİTELENDİRMESİ

Kanal 14'te açık oturum programı sunan Yinon Magal, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD-İran mutabakatının Trump'ın bir "ezik" olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Magal, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'i Katar tarafından satın alınarak "İsrail'deki kardeşlerini" satmakla suçladı ve onları aşağıladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'i "pislik" olarak nitelendiren Magal, mutabakatın, Körfez ülkelerinin talepleri sonucu sağlandığını iddia etti.

Magal, "The Patriots" programının açılışında, "Tüm saygımla söylüyorum Trump, bizimle dalga geçme." ifadelerini kullandı.

"TRUMP VE VANCE MODERN BİRER CHAMBERLAİN OLMA YOLUNDA İLERLİYORLAR"

Kanal 14 yorumcusu ve Netanyahu'nun yakın çalışma arkadaşı Jacob Bardugo, 1938'de Nazi Almanya'sına karşı uyguladığı yatıştırma politikasıyla bilinen İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain'e atıfta bulunarak, "Trump ve Vance modern birer Chamberlain olma yolunda ilerliyorlar." ifadelerini kullandı.

Bardugo, Kushner ile Witkoff'u Trump'ın "emlak ekibi" şeklinde nitelendirerek, onları "tam bir diplomatik iflasla" suçladı.

Yahudi milyarder Miriam Adelson'a ait Israel Hayom gazetesinin diplomasi muhabiri Ariel Kahana, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Trump ile çektirdiği profil fotoğrafını kaldırdığını yazdı.

Kanal 14'te açık oturum programı sunan Magal ise Trump'ın, Cumhuriyetçi Parti'nin en büyük bağışçılarından Miriam Adelson'a Başkanlık Özgürlük Madalyası takdim ettiği bir fotoğrafı paylaşarak kinayeli bir şekilde, "Teşekkürler Miriam." ifadelerini kullandı.