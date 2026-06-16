İsrail Putin'i de kandırmış!

Belarus Devlet Başkanı, Rusya ile Ukrayna'nın 2022 başında bir barış anlaşmasının eşiğinde olduğunu ancak sürecin bozulduğunu söyledi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2022 yılında Kiev yakınlarındaki birliklerini geri çekmesi konusunda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski adına hareket ettiğini iddia ettiği bazı güçler tarafından yanıltıldığını söyledi.

Al Arabiya'ya verdiği röportajda konuşan Lukaşenko, Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bulunduğu savaşın ilk dönemlerinde çatışmanın kısa sürede sona erebileceğini savundu.

BelTA'nın aktardığına göre Lukaşenko, "O dönemde sadece ben değil, dünyadaki herkes savaşın Rusya'nın zaferiyle hızlı şekilde sona ereceğini anlıyordu. Bunun temel nedeni Rusların Kiev'de bulunmasıydı" dedi.

Ancak Lukaşenko, "bazı siyasetçiler ve güçlerin" Putin'den durmasını, birliklerini Kiev'den geri çekmesini ve bir barış anlaşması yapmasını istediğini iddia etti.

"Bu geri çekilmeden önce herkes Ukrayna'nın günlerinin sayılı olduğunu anlıyordu" ifadelerini kullanan Belarus lideri, Rusya'nın gerçek bir uzlaşı fırsatı gördüğüne inandığını belirterek, "Bu konuda kimin haklı kimin haksız olduğuna siz karar verin" dedi.

Lukaşenko, "Muhtemelen bu güçler onu bir kez daha aldattı. Bunlar Vatikan'dı. Ve şaşırtıcı şekilde Yahudi lobisi, İsraillilerdi" dedi.

"Zelenski adına bize, 'Tamam, barışa doğru ilerliyoruz, kabul ediyoruz' dediler. Başkaları da aynı şeyi söyledi" ifadelerini kullandı.

Savaşın ilk günlerinde dönemin israil Başbakanı Naftali Bennett, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmış, Moskova'da Putin ile görüşmüş ve Zelenski ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti. O dönemde çıkan haberlerde Bennett'in Zelenski'ye Moskova'nın şartlarını kabul etmesini tavsiye ettiği öne sürülmüştü.

Lukaşenko, Vatikan'ın rolüne ilişkin ayrıntı vermedi. Ancak Mart 2022'de Papa Franciscus ile Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill arasında yapılan görüntülü görüşmede müzakere sürecinin "olağanüstü önemi" vurgulanmıştı.

Moskova ve Kiev, Mart 2022'de İstanbul'da birkaç tur barış görüşmesi gerçekleştirmişti. Putin, Haziran 2023'te yaptığı açıklamada, Ukraynalı müzakerecilerin kalıcı tarafsızlık ve güvenlik garantilerini içeren bir taslak anlaşmayı parafladığını, ancak Rus birliklerinin Kiev çevresinden çekilmesinin ardından Kiev'in anlaşmadan vazgeçtiğini söylemişti.