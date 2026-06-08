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Kültür Sanat
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Büyük İskender'in ilk büyük zaferini kazandığı Granikos Savaş alanı koruma altında: Bakan Ersoy paylaştı
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Büyük İskender'in ilk büyük zaferini kazandığı Granikos Savaş alanı koruma altında: Bakan Ersoy paylaştı

Büyük İskender’in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazanarak Asya’ya uzanan seferinin kapılarını açtığı Granikos Savaş Alanı, Çanakkale’nin Biga ilçesinde yürütülen bilimsel araştırmalar ve arkeolojik bulgular doğrultusunda “Tarihi Sit Alanı” olarak tescillendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünya tarihinin akışını değiştiren dönüm noktalarından biri olarak nitelendirdiği alanın koruma altına alındığını duyururken kararın tarih bilimine, kültür turizmine ve kültür rotalarının güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

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Foto - Büyük İskender'in ilk büyük zaferini kazandığı Granikos Savaş alanı koruma altında: Bakan Ersoy paylaştı

Dünya tarihinin en kritik askerî karşılaşmalarından biri olarak kabul edilen Granikos Savaşı’nın gerçekleştiği alanla ilgili önemli bir koruma kararı alındı.

#2
Foto - Büyük İskender'in ilk büyük zaferini kazandığı Granikos Savaş alanı koruma altında: Bakan Ersoy paylaştı

Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan kararla, Biga ilçesi sınırlarındaki savaş alanı ve çevresi resmen koruma statüsüne kavuşurken karar Bakan Ersoy’un sosyal medya paylaşımıyla kamuoyuna duyuruldu.

#3
Foto - Büyük İskender'in ilk büyük zaferini kazandığı Granikos Savaş alanı koruma altında: Bakan Ersoy paylaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, paylaşımına şu ifadelere yer verdi: “Dünya tarihinin akışını değiştiren dönüm noktalarından biri olan Granikos Savaşı’nın gerçekleştiği alanı koruma altına aldık. Büyük İskender’in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazandığı ve Asya’ya uzanan seferinin kapılarını açan Granikos Savaş Alanı artık ‘Tarihi Sit Alanı’ olarak tescillendi. Çanakkale’nin Biga ilçesinde yer alan bu eşsiz tarihî miras, arkeolojik bulgular ve bilimsel araştırmalar ışığında resmen koruma altına alınmış oldu. Çanakkale’mizin kültürel mirasına değer katacak bu önemli adımın tarih bilimine, kültür turizmine ve kültür rotalarımızın güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.”

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Foto - Büyük İskender'in ilk büyük zaferini kazandığı Granikos Savaş alanı koruma altında: Bakan Ersoy paylaştı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi sınırlarında yer alan ve Granikos Savaşı’nın gerçekleştiği kabul edilen alan, yürütülen yüzey araştırmalarında elde edilen arkeolojik ve bilimsel veriler ile antik kaynaklar doğrultusunda değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda bölgenin tarihi sit alanı kriterlerini taşıdığı tespit edildi. Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla, alan “Tarihi Sit Alanı” olarak tescillenerek koruma altına alındı. Büyük İskender’in Pers İmparatorluğu’na karşı kazandığı ilk büyük zaferin gerçekleştiği alan olarak kabul edilen Granikos Savaş Alanı, dünya tarihinin önemli askerî ve kültürel miras alanları arasında gösteriliyor. Koruma kararıyla birlikte bölgenin kültür turizmine kazandırılması, kültür rotaları içerisinde daha görünür hâle gelmesi ve ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek çevre düzenlemeleriyle ziyaretçilere açılması hedefleniyor.

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